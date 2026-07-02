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Крым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкости

Крым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкости - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Крым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкости

Крым с его многолетним опытом стойкости в самых разных, порой экстремальных условиях может и должен оставаться для всей России примером того, как сплотиться и... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T08:28

2026-07-02T08:28

2026-07-02T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Крым с его многолетним опытом стойкости в самых разных, порой экстремальных условиях может и должен оставаться для всей России примером того, как сплотиться и не дать врагу себя обмануть и победить. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.Крым – символ современной России, отметил собеседник. А значит, может и должен оставаться для всей страны примером того, как не поддаться панике, верить верховному главнокомандующему и армии и противостоять любым хитростям агонизирующего сегодня противника и его ЦИПСО (Центры информационно-психологических операций) на фоне усиления атак.Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензиномСила Крыма, по мнению Смирнова, заключается в единстве. И это не просто пафосные слова, а исторический факт, благодаря которому полуостров в свое время при поддержке всей России смог выдержать натиск врага в разных сферах жизни и до сегодняшнего дня, на протяжении всех лет проведения СВО, сохранил мир и стабильность.Именно поэтому враг, изощряясь в методах на фоне близкого поражения на поле боя, особенно активно бьет сегодня по нашей сплоченности, в том числе по межнациональному единству, национальному согласию, подчеркнул Смирнов.Некоторые люди, живущие на полуострове, все же поддаются панике и становятся участниками создания искусственного ажиотажа, будь то бензин, продукты питания или что-то еще, отметил он. Это следует признать с сожалением. Но к счастью, такая реакция на происходящее не носит массовый характер во многом благодаря стойкости наших людей и работе местной власти, добавил он.Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топливаОн отметил, что и в Крыму, как и в других регионах России, есть определенные проблемы, которые, к величайшему сожалению, иногда тоже несут жертвы за собой, как и в зоне боевых действий."Сегодня мы видим, что на полях сражений российская армия, как бы ни пытался Запад закрыть на это глаза, действует успешно. И мы будем видеть непосредственные результаты здесь, в Крыму, всей этой работы", – сказал Смирнов.Точно так же и проблемы, связанные в том числе с атаками беспилотников на Крым, будут в скором времени решены, уверен он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ 40-дневная операция СБУ против России: в чем ее суть и как противостоять Мир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, новости, заур смирнов, крым, политика, россия, безопасность республики крым и севастополя, общество