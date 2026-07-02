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Херсонская область получила 11 миллиардов инвестиций за три года в рамках СЭЗ - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Херсонская область получила 11 миллиардов инвестиций за три года в рамках СЭЗ
Херсонская область получила 11 миллиардов инвестиций за три года в рамках СЭЗ - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Херсонская область получила 11 миллиардов инвестиций за три года в рамках СЭЗ
58 договоров с инвесторами на сумму более 11 миллиардов рублей заключила Херсонская область за три года действия в регионе Свободной экономической зоны (СЭЗ)... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T09:47
2026-07-02T09:47
херсонская область
владимир сальдо
сэз в новых регионах россии
экономика
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. 58 договоров с инвесторами на сумму более 11 миллиардов рублей заключила Херсонская область за три года действия в регионе Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.Главный локомотив свободной экономической зоны – агропромышленный комплекс. На него приходится 40% инвестиций и половина новых рабочих мест, уточнил Сальдо. Строительство – на втором месте – в среднем 69 миллионов рублей на предприятие.В Севастополе каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе уже 364, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в КрымуВо что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 годуКрупный российский бизнес динамично заходит в Крым
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херсонская область, владимир сальдо, сэз в новых регионах россии, экономика, инвестиции
Херсонская область получила 11 миллиардов инвестиций за три года в рамках СЭЗ

Херсонская область за три года заключила инвестдоговоры на 11 миллиардов в рамках СЭЗ

09:47 02.07.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСХерсонская область
Херсонская область
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. 58 договоров с инвесторами на сумму более 11 миллиардов рублей заключила Херсонская область за три года действия в регионе Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Заключено 58 договоров с инвесторами, а общий объем заявленных вложений превысил 11 миллиардов рублей. Это около тысячи рабочих мест", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Главный локомотив свободной экономической зоны – агропромышленный комплекс. На него приходится 40% инвестиций и половина новых рабочих мест, уточнил Сальдо. Строительство – на втором месте – в среднем 69 миллионов рублей на предприятие.
"Растут промышленность, торговля и энергетика. Управляющей компанией СЭЗ выступает Фонд развития территорий. Многие бизнесмены идут дальше обещанного. Шесть предприятий перевыполнили свои инвестиционные планы, а четыре компании создали больше рабочих мест, чем заявляли изначально", – добавил глава области.
В Севастополе каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе уже 364, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.
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Херсонская областьВладимир СальдоСЭЗ в новых регионах РоссииЭкономикаИнвестиции
 
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