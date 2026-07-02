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Херсонская область получила 11 миллиардов инвестиций за три года в рамках СЭЗ

Херсонская область получила 11 миллиардов инвестиций за три года в рамках СЭЗ - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Херсонская область получила 11 миллиардов инвестиций за три года в рамках СЭЗ

58 договоров с инвесторами на сумму более 11 миллиардов рублей заключила Херсонская область за три года действия в регионе Свободной экономической зоны (СЭЗ)... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T09:47

2026-07-02T09:47

2026-07-02T09:47

херсонская область

владимир сальдо

сэз в новых регионах россии

экономика

инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. 58 договоров с инвесторами на сумму более 11 миллиардов рублей заключила Херсонская область за три года действия в регионе Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.Главный локомотив свободной экономической зоны – агропромышленный комплекс. На него приходится 40% инвестиций и половина новых рабочих мест, уточнил Сальдо. Строительство – на втором месте – в среднем 69 миллионов рублей на предприятие.В Севастополе каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе уже 364, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в КрымуВо что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 годуКрупный российский бизнес динамично заходит в Крым

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, сэз в новых регионах россии, экономика, инвестиции