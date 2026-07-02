Херсонская область получила 11 миллиардов инвестиций за три года в рамках СЭЗ
Херсонская область за три года заключила инвестдоговоры на 11 миллиардов в рамках СЭЗ
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСХерсонская область
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. 58 договоров с инвесторами на сумму более 11 миллиардов рублей заключила Херсонская область за три года действия в регионе Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Заключено 58 договоров с инвесторами, а общий объем заявленных вложений превысил 11 миллиардов рублей. Это около тысячи рабочих мест", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Главный локомотив свободной экономической зоны – агропромышленный комплекс. На него приходится 40% инвестиций и половина новых рабочих мест, уточнил Сальдо. Строительство – на втором месте – в среднем 69 миллионов рублей на предприятие.
"Растут промышленность, торговля и энергетика. Управляющей компанией СЭЗ выступает Фонд развития территорий. Многие бизнесмены идут дальше обещанного. Шесть предприятий перевыполнили свои инвестиционные планы, а четыре компании создали больше рабочих мест, чем заявляли изначально", – добавил глава области.
В Севастополе каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе уже 364, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.
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