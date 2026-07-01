https://crimea.ria.ru/20260702/kakoy-segodnya-prazdnik-2-iyulya-1129702221.html

Какой сегодня праздник: 2 июля

Какой сегодня праздник: 2 июля - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Какой сегодня праздник: 2 июля

Сегодня мир отмечает Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛО. Также в этот день совершен первый кругосветный полет на воздушном шаре,... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T00:00

2026-07-02T00:00

2026-07-02T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Сегодня мир отмечает Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛО. Также в этот день совершен первый кругосветный полет на воздушном шаре, родился знаменитый модельер Пьер Карден, политик Патрис Лумумба и самый известный в мире "таксист" Сами Насери.Что празднуют в миреВ этот день с 1995 года принято отмечать Международный день спортивного журналиста. Праздник учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Дата выбрана в честь создания ассоциации в 1924 году.Во всем мире 2 июля также принято отмечать День НЛО или День уфолога – профессионального исследователя явлений, не имеющих логического объяснения. Дата не случайна: дело в том, что в начале июля в 1947 году в американском штате Нью-Мексико рядом с городом Розуэлл упал странный объект. Многие признали его разбившейся "летающей тарелкой".Также сегодня можно отметить День сюрпризов, Всемирный день собаки, Праздник трезвенников и язвенников.Знаменательные событияВ этот день в 1776 году США отделились от Великобритании. Решение принимали на закрытом заседании Второго континентального конгресса. В этот же день была утверждена Декларация Независимости, которую провозгласили двумя днями позже, 4 июля.В 1853 году русская армия вошла в Молдавское княжество, разорвав до этого дипломатические отношения с Турцией. Отказ российского императора вывести войска привел к началу Крымской войны.В 1948 году состоялся первый полет Бе-6 – многоцелевой летающей лодки, разработанной в Советском Союзе. Это был первый советский тяжелый гидросамолет.В 2002 году в этот день американский бизнесмен и воздухоплаватель Стив Фоссетт завершил свое кругосветное путешествие на воздушном шаре, став первым человеком, совершившим такой полет. Путешествие заняло около двух недель.Кто родилсяВ 1775 родилась Надежда Осиповна Ганнибал. Спустя 21 год она обвенчалась с капитаном-поручиком Сергеем Пушкиным, а через три года у них родился сын Александр, который стал "нашим всем".В 1877 году родился немецкий писатель и художник, лауреат Нобелевской премии по литературе Герман Гессе. Среди его известных романов – "Демиан", "Сиддхартха", "Степной волк", "Игра в бисер".В 1904 году на свет появился французский теннисист, десятикратный победитель турниров Большого шлема Жан Рене Лакост. Широкой публике известен как создатель марки одежды, символом которой является фигура крокодила – в честь его спортивного прозвища "Аллигатор".В 1922 году родился известный французский модельер Пьер Карден. Начинал как театральный художник в 1946 году, но уже через четыре года основал собственный дом моды. Один из первых начал разрабатывать стиль "унисекс" и продавать свои платья и духи по более доступным ценам.В 1975 году родился премьер-министр Конго Патрис Лумумба, который добился признания независимости своей страны от Брюсселя. Лумумбу поддерживали парламент и сенат страны. А вот Запад не поддерживал. В результате прозападный политик Моиз Чомбе устроил мятеж, Лумумба попал в плен к радикалам и был казнен без суда. Обстоятельства его гибели – расстрел под руководством бельгийских солдат – установили только через 41 год.В 1961 году родился французский актер берберского происхождения Сами Насери. В его "копилке" более 35 картин, но самая известная роль – водителя Даниэля в серии фильмов Люка Бессона "Такси". В 2017 году актер принял участие в IV ежегодном международном "Форуме мира" в Крыму, восхитился скромностью и добротой россиян, крымской кухней и русской баней.Еще в этот день родились советская и российская актриса Александра Яковлева, народная артистка РФ Татьяна Пилецкая, российский актер Павел Деревянко, певицы Елка и Диана Гурцкая, актрисы Линдси Лохан и Марго Робби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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