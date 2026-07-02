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Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочно - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочно
Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочно - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочно
Отделение Социального фонда России по Республике Крым досрочно перечислит ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет и другие ежемесячные РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T06:56
2026-07-02T06:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России по Республике Крым досрочно перечислит ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет и другие ежемесячные пособия 3 июля. Об этом сообщили в региональном Соцфонде РФ.Досрочные перечисления 11 тысячам семей связаны с выходными днями, пояснили в ведомстве.Вместе с тем, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям зачислят 8 июля. А получателям пенсий выплаты поступят 6, 10 и 22 числа. Досрочная доставка пенсий за 12 число в связи с выходными днями коснется получателей страховых и социальных пенсий, а также пенсий по старости и по инвалидности.Гражданам, которые получают выплаты на почте, деньги придут согласно графику почтовых отделений.Ранее в Соцфонде РФ сообщали, что в Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничныйВ Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом годуКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
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новости, социальный фонд россии, общество, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, соцвыплаты, россия
Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочно

Более 11 тысяч крымских семей досрочно получат выплату из маткапитала

06:56 02.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектДоход
Доход - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России по Республике Крым досрочно перечислит ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет и другие ежемесячные пособия 3 июля. Об этом сообщили в региональном Соцфонде РФ.
Досрочные перечисления 11 тысячам семей связаны с выходными днями, пояснили в ведомстве.

"Также в единый выплатной день 3 июля на банковские карты "Мир" крымчанам поступят: единое пособие на детей до 17 лет, выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей военнослужащих и по уходу за детьми до 1,5 лет неработающим гражданам", – рассказали в Соцфонде.

Вместе с тем, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям зачислят 8 июля. А получателям пенсий выплаты поступят 6, 10 и 22 числа. Досрочная доставка пенсий за 12 число в связи с выходными днями коснется получателей страховых и социальных пенсий, а также пенсий по старости и по инвалидности.

"Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Отделения СФР по Республике Крым, они также будут заранее перечислены на счет. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого", – добавили в Соцфонде.

Гражданам, которые получают выплаты на почте, деньги придут согласно графику почтовых отделений.
Ранее в Соцфонде РФ сообщали, что в Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года.
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