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Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочно

Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочно - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Какие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочно

Отделение Социального фонда России по Республике Крым досрочно перечислит ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет и другие ежемесячные РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T06:56

2026-07-02T06:56

2026-07-02T06:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России по Республике Крым досрочно перечислит ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет и другие ежемесячные пособия 3 июля. Об этом сообщили в региональном Соцфонде РФ.Досрочные перечисления 11 тысячам семей связаны с выходными днями, пояснили в ведомстве.Вместе с тем, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям зачислят 8 июля. А получателям пенсий выплаты поступят 6, 10 и 22 числа. Досрочная доставка пенсий за 12 число в связи с выходными днями коснется получателей страховых и социальных пенсий, а также пенсий по старости и по инвалидности.Гражданам, которые получают выплаты на почте, деньги придут согласно графику почтовых отделений.Ранее в Соцфонде РФ сообщали, что в Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничныйВ Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом годуКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью

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новости, социальный фонд россии, общество, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, соцвыплаты, россия