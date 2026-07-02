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Какие кожные болезни обостряются в жару
Какие кожные болезни обостряются в жару - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Какие кожные болезни обостряются в жару
В жару обостряются различные кожные заболевания, в том числе контактный дерматит, герпес, угревые и гнойничковые болезни. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В жару обостряются различные кожные заболевания, в том числе контактный дерматит, герпес, угревые и гнойничковые болезни. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением Клинического кожно-венерологического диспансера Елена Семкина.При этом, говоря о хронической герпетической инфекции, специалист пояснила, что она может обостриться в тот момент, когда человек с жары попадает в кондиционированное помещение, в транспорт, в холодную воду, то есть, когда происходит "резкий переход от тепла к холоду".Кроме того, дети летом чаще страдают от различных опрелостей вследствие повышенной потливости, добавила врач.В этой связи врач рекомендует обезопасить себя от прямого воздействия солнечных лучей.Также она напомнила, что летняя одежда должна быть из натуральных тканей, светлых оттенков, легкой и свободной, не сковывающей движений.Накануне в Симферополе был зарегистрирован новый температурный рекорд. Воздух в крымской столице раскалился до + 35,9 градусов, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года.Как сообщали в республиканском гидрометцентре, июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. При этом начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая заверила корреспондента РИА Новости Крым, что сорокаградусного зноя, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, на полуострове не ожидается.С 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов, сообщили в республиканском МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дниРежим чрезвычайной пожароопасности продлен в Крыму: что разрешено+37 градусов: Крым продолжает нагреваться
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погода, погода в крыму, совет эксперта, здоровье, общество
Какие кожные болезни обостряются в жару
В Крыму на жарком солнце может обостриться контактный дерматит и герпес – врач-дерматолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В жару обостряются различные кожные заболевания, в том числе контактный дерматит, герпес, угревые и гнойничковые болезни. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением Клинического кожно-венерологического диспансера Елена Семкина.
"В жаркий период года кожные заболевания обостряются. Мы видим рост таких заболеваний как контактный дерматит на солнце — это солнечная крапивница. Также к нам обращаются пациенты с солнечными ожогами. Усиливается количество угревой болезни – из-за того, что идет закупорка сальных желез <…>, гнойные инфекции кожи также обостряются в жаркий период года. А еще увеличивается количество пациентов с опоясывающим и простым герпесом", - рассказала она.
При этом, говоря о хронической герпетической инфекции, специалист пояснила, что она может обостриться в тот момент, когда человек с жары попадает в кондиционированное помещение, в транспорт, в холодную воду, то есть, когда происходит "резкий переход от тепла к холоду".
Кроме того, дети летом чаще страдают от различных опрелостей вследствие повышенной потливости, добавила врач.
В этой связи врач рекомендует обезопасить себя от прямого воздействия солнечных лучей.
"То есть, если даже вы приехали куда-то на пляж, то нужно находиться под тентом, под зонтиком, чтобы были не прямые солнечные лучи, а уже рассеянное излучение. Также необходимо использование фотозащитных кремов на легкой основе с фактором защиты 50 и выше", - сказала Семкина, добавив, что солнечные ожоги могут спровоцировать различные онкологические заболеваний в будущем.
Также она напомнила, что летняя одежда должна быть из натуральных тканей, светлых оттенков, легкой и свободной, не сковывающей движений.
Накануне в Симферополе был зарегистрирован новый температурный рекорд
. Воздух в крымской столице раскалился до + 35,9 градусов, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года.
Как сообщали
в республиканском гидрометцентре, июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. При этом начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая заверила корреспондента РИА Новости Крым, что сорокаградусного зноя
, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, на полуострове не ожидается.
С 1 июля в Крыму действует ограничение
на посещение лесов, сообщили в республиканском МЧС.
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