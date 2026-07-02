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Как жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Как жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Как жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Летом на фоне повышения температуры воздуха происходит расширение сосудов, что приводит к снижению артериального давления. В этот период пациенты с артериальной РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T14:20

2026-07-02T14:20

2026-07-02T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Летом на фоне повышения температуры воздуха происходит расширение сосудов, что приводит к снижению артериального давления. В этот период пациенты с артериальной гипертонией или с гипертонической болезнью могут ошибочно подумать, что назначенное ранее врачом лечение можно отменить, и столкнуться с гипертоническим кризом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал врач-кардиолог Кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Кемал Асанов.Что касается пациентов с клинической сердечной недостаточностью, то и для них очень опасен летний зной, напомнил врач."В жаркую погоду они (люди с сердечной недостаточностью – ред.) начинают бесконтрольно увеличивать потребление жидкости, которое мы ограничиваем из-за того, что насосная функция сердца не способна обеспечить большое потребление жидкости организму. И это проявляется отеками нижних конечностей, одышкой, увеличением класса сердечной недостаточности, прогрессированием болезни", – пояснил Асанов.Также специалист напомнил, что вместе с потом организм теряет калий и магний, молекулы которых необходимы для деятельности сердца, что чревато развитием опасных аритмий. Именно по этой причине в летний период врачи сталкиваются с увеличением числа обращений пациентов, экстренной госпитализацией и пересмотром ранее назначенной терапии.Ранее врач-кардиолог Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Екатерина Наумова также рассказала, что в летний зной вместе с риском обезвоживания возрастает и риск образования тромбов в сосудах и коронарных артериях, поэтому летом важно пить больше воды и не находиться на открытом солнце. Как рассказала главный внештатный специалист-терапевт минздрава Крыма Ольга Барило, в жаркий летний период пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует обратиться к своему лечащему врачу, чтобы откорректировать дозировку препаратов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФКак правильно загорать: советы Геннадия ОнищенкоКак пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правил

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