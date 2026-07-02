https://crimea.ria.ru/20260702/kak-spravitsya-s-trevogoy-v-usloviyakh-informatsionnoy-voyny--sovety-psikhologa-1157313219.html

Как справиться с тревогой в условиях информационной войны – советы психолога

Как справиться с тревогой в условиях информационной войны – советы психолога - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Как справиться с тревогой в условиях информационной войны – советы психолога

В условиях жесткой информационной войны, которую ведет киевский режим – слабый на фронте и оттого с извращенным упоением терроризующий гражданское население... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T15:26

2026-07-02T15:26

2026-07-02T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В условиях жесткой информационной войны, которую ведет киевский режим – слабый на фронте и оттого с извращенным упоением терроризующий гражданское население России, важно уметь не поддаваться панике. Как справиться с переживаниями? Где найти силы и ресурс? И что делать, когда страшно? Ответы на эти и другие вопросы дает в интервью РИА Новости Крым практикующий кризисный психолог Ярослава Макаренко.- Ярослава, поясните, как и почему возникает чувство тревоги?- Сейчас мы все живем в то время, когда вокруг много неопределенности. А наша психика очень тяжело переносит это состояние, потому что оно бьет по базовой потребности в безопасности. И если неопределенности вокруг очень много, то мозг автоматически считывает это как что-то небезопасное. Это происходит на уровне инстинктов. Специальная военная операция длится уже пятый год, и в этом сложном для психики состоянии неопределенности находятся все – и гражданские, и военные. Все люди эмоционально истощены, дает о себе знать накопившаяся хроническая усталость.- Как можно с этим бороться?- Есть одно очень важное правило: на глобальные процессы в стране и мире мы повлиять не можем. Этот факт стоит принять. Так, обычный рядовой гражданин не можем найти ответ на вопрос, когда закончится СВО? Он может думать об этом. Но эти мысли будут лишь разгонять тревогу. При этом, есть множество вещей, которые мы можем контролировать. В этом направлении и стоит действовать. Так, важно научиться переключать фокус внимания: от тревожных мыслей возвращать себя в момент "здесь и сейчас". Да, в силу того, что время сейчас нестабильное, глобальные планы мы строить не можем, потому что по объективным причинам все меняется с бешеной скоростью. Но строить планы на два-три дня – это то, что нужно, чтобы выполнять как срочные и важные дела, так и рядовые повседневные задачи. Хорошо помогает справиться с тревогой составление списка дел: когда дело сделано – ставим галочку или вычеркиваем пункт. Это дает некоторое ощущение внутреннего контроля, а вместе с ним возвращается и некоторое ощущение безопасности. Так работает наш мозг.- А если не получается по щелчку пальцев вернуть себя в режим "здесь и сейчас"? Если тревожные мысли сложно выгнать из головы, что тогда?- В этом случае могут помочь дыхательные практики или техника "заземления". Дыхательных техник очень много. Можно вдыхать через нос, а выдыхать ртом, есть так называемое "дыхание по квадрату" и "4 -7 - 8". Мне, например, очень помогает, когда кладу одну руку на живот, а другую на грудь. Дышать начинаю животом, вдыхаю через нос и чувствую, как мой живот надувается, и рука поднимается, когда выдыхаю через рот, то рука, соответственно, опускается. Такие тактильные ощущения и ровное дыхание - помогают мне успокоиться, восстановить сердцебиение. Второй момент – это так называемое "заземление". Когда наша задача - вернуть фокус внимания в текущий момент. Этих техник тоже очень много. Но самое простое – посмотреть вокруг себя и, например, перечислить вслух предметы одного цвета. Либо назвать предметы от большего к меньшему. Также поможет успокоиться песня, молитва, таблица умножения. Смысл в том, чтобы загрузить мозг какой-то задачей и заставить эмоции утихнуть.- Сейчас власти на всех уровнях регулярно призывают доверять исключительно официальным источникам информации. Насколько важно соблюдать информационную гигиену?- Соблюдение информационной гигиены – это еще один важный момент в борьбе с тревожностью. Прямо настоятельно рекомендую это делать, потому что информационное поле сейчас очень сильно загажено. Идет информационная война. И в этих условиях бывает сложно отличить правду от лжи. Нередко источники говорят о совершенно противоположных вещах. Все это очень сильно расшатывает психику, потому что когда мы не можем найти ответы на вопросы, мы теряем опору в себе и ищем ее вовне, и это может еще больше усугубить состояние. Если без отслеживания новостей не обойтись, то можно ввести правило: смотреть новости дважды в день – пять минут утром и пять вечером. Главное, чтобы это было очень дозированно, если нет возможности исключить совсем.- Ну ведь еще и окружение играет роль и оказывает влияние…- Да, и важно, чтобы оно было поддерживающим. Именно благодаря такому окружению появляется ощущение опоры, безопасности. Вообще, сейчас самое время объединиться. Объединиться, чтобы выжить. Ведь в это неопределенное время, когда накапливается усталость, важно искать и находить опору не только в себе, заново ее взращивая, но и вовне. Люди ведь социальные существа. И мы друг для друга - важный источник той самой опоры, ресурса. Когда мы вместе - мы сплотимся.- Бывает так: поделишься своими страхами, переживаниями и становится легче. Как это работает?- Так и работает. (Улыбается). Но тут важно понимать: кому выговариваешься? А что, если тот человек, с которым делишься своими страхами и переживаниями – и сам-то не особо стабильный? И тогда ты своим страхом и переживания заражаешь этого человека. В психологии это называется термином "ретравматизация". Здорово, если есть такой стабильный человек, который выслушает все, что накопилось внутри. Ну, а если такого человека нет, то в этом случае важное значение имеет психологическая помощь, потому что психолог– это стабильная фигура, которая точно выслушает. Еще можно вести дневник, записывать свои страхи и переживания, выливать свои мысли на бумагу. Далеко не каждый готов делиться тем, что болит внутри, жаловаться. А бумага все стерпит.- Что делать, когда страшно?- Страшно бывает и тогда, когда есть реальная угроза жизни, и тогда, когда этой угрозы напрямую нет. Здесь важно разграничивать. Так, когда работает ПВО – сбивает вражеские дроны и ракеты, и мы слышим, как это происходит, то это реальная угроза: беспилотник может упасть, осколок может отскочить. В этой ситуации, чтобы стабилизировать свое состояние и не поддаваться панике, важно придерживаться алгоритма действий. Дышим. Если, например, находимся в квартире, отходим подальше от окон, выключаем газ, электроприборы и укрываемся коридоре или санузле. Пережидаем опасность. Мне в такие моменты еще помогает диалог, общение с сыном.Второй момент, это когда нет прямой угрозы. Например, страшно из-за прочтенной новости. В этом случае также важно дышать и "заземляться", переключать фокус внимания, возвращать себя в момент "здесь и сейчас". При этом важно не забывать, что и в первом случае, и во втором, эмоции мы никуда не деваем, они просто гасятся. С ними важно уметь справляться.- Ярослава, как найти в себе силы и внутренний ресурс?- В этом вопросе универсальных инструментов нет. Все очень индивидуально. Здесь каждому человеку стоит обратить внимание на свое состояние в тот момент, когда он что-то делает. Например, для меня сейчас ресурс - это прогулки в парке, там, где тихо, где нет людей. А когда-то чтение книг было для меня ресурсом. Теперь это не так. Прогулки у моря, встречи с близкими людьми, спонтанные разговоры и общение – все это может быть ресурсом, вернуть вкус к жизни. Важно замедлиться, остановиться, понять, что находишься в моменте. Это и есть – жизнь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Человеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВОО чем молчат солдаты: посттравматический синдром и борьба с нимВ Севастополе у абитуриентов популярны экономика и психология

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https://crimea.ria.ru/20260625/vrag-v-nebe-i-v-seti-kak-zhitelyam-kryma-protivostoyat-atakam-vsu-1157153287.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

психология, интервью, совет эксперта, крым, общество, информация