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Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым
Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым
Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T17:17
2026-07-02T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Временно закрыта продажа билетов на поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь / Керчь (с 30 сентября); №17/18 Симферополь / Керчь – Москва (с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы); №27/28 Симферополь / Керчь – Москва (с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы); №91/92 Севастополь / Керчь – Москва (с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы).В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, расписание некоторых поездов потребует корректировки.Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поездКрым и Москву свяжет дополнительный поездВ Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных касс
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4.7
96
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гранд сервис экспресс, поезд, крым, поезд "таврия", новости крыма, транспорт, логистика
Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на поезда в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток

17:17 02.07.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым
Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Для большинства пассажиров такой срок (45 суток – ред.) остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона, при этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным", - рассказали в компании.
Временно закрыта продажа билетов на поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь / Керчь (с 30 сентября); №17/18 Симферополь / Керчь – Москва (с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы); №27/28 Симферополь / Керчь – Москва (с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы); №91/92 Севастополь / Керчь – Москва (с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы).
В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, расписание некоторых поездов потребует корректировки.
Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.
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