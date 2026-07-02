https://crimea.ria.ru/20260702/izmenilis-sroki-predvaritelnoy-prodazhi-biletov-na-poezda-v-krym-1157345907.html

Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым

Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым

Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T17:17

2026-07-02T17:17

2026-07-02T17:17

гранд сервис экспресс

поезд

крым

поезд "таврия"

новости крыма

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Временно закрыта продажа билетов на поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь / Керчь (с 30 сентября); №17/18 Симферополь / Керчь – Москва (с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы); №27/28 Симферополь / Керчь – Москва (с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы); №91/92 Севастополь / Керчь – Москва (с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы).В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, расписание некоторых поездов потребует корректировки.Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поездКрым и Москву свяжет дополнительный поездВ Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных касс

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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