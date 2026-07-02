https://crimea.ria.ru/20260702/inostrannykh-studentov-v-krymu-planiruyut-obuchat-na-russkom-yazyke-1157339075.html

Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языке

Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языке - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языке

Иностранных студентов Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского планируют поэтапно переводить на обучение на русском языке. Этот вопрос... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T19:31

2026-07-02T19:31

2026-07-02T19:31

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

образование в крыму и севастополе

русский язык

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Иностранных студентов Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского планируют поэтапно переводить на обучение на русском языке. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в РК, сообщили в Госсовете Крыма.По его словам, сегодня в Медицинском институте им. С.И. Георгиевского обучается 285 иностранных студентов. Преподавание ведется на английском языке, а русский язык преподается как иностранный и профессионально ориентированный в объеме 576 часов. При этом руководство вуза намерено соблюдать баланс между укреплением языковой среды и сохранением международных образовательных контрактов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму повышенное внимание к вопросам изучения государственного языкаВ Крыму отметили рост интереса к географическому образованиюКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжа

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, русский язык, государственный совет рк (госсовет)