Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языке
Иностранных студентов в КФУ планируют поэтапно переводить на обучение на русском языке
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Иностранных студентов Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского планируют поэтапно переводить на обучение на русском языке. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в РК, сообщили в Госсовете Крыма.
"Уже сегодня университет постепенно формирует русскоязычную среду для иностранцев, расселяя их в общежитиях вместе с русскоговорящими студентами, и переводит общие, а затем и профильные дисциплины на преподавание на русском языке", – рассказал первый проректор – проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ Сергей Юрченко.
По его словам, сегодня в Медицинском институте им. С.И. Георгиевского обучается 285 иностранных студентов. Преподавание ведется на английском языке, а русский язык преподается как иностранный и профессионально ориентированный в объеме 576 часов. При этом руководство вуза намерено соблюдать баланс между укреплением языковой среды и сохранением международных образовательных контрактов.
"Важно… вести обучение иностранных студентов на русском языке, поскольку таким образом они не только приобщаются к русской культуре, но и становятся нашими союзниками в своих странах", – подчеркнул первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков.
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