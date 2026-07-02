https://crimea.ria.ru/20260702/gruppirovka-voysk-dnepr-proryvaet-oboronu-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1157330309.html

Группировка войск "Днепр" прорывает оборону ВСУ в Запорожской области

Группировка войск "Днепр" прорывает оборону ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Группировка войск "Днепр" прорывает оборону ВСУ в Запорожской области

Штурмовые подразделения группировки "Днепр" отработали наступательные действия с использованием современных приемов стрельбы. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T11:32

2026-07-02T11:32

2026-07-02T11:39

группировка войск "днепр"

запорожская область

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки "Днепр" отработали наступательные действия с использованием современных приемов стрельбы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Занятия прошли в рамках плановой боевой подготовки в тыловом районе СВО. Личный состав отработал комплекс навыков, необходимых для прорыва обороны условного противника.Как отметили в ведомстве, особое внимание было уделено взаимодействию с подразделениями беспилотных систем по позициям противника и последовательного его уничтожения.В финальной стадии каждого занятия уровень подготовки доводится до автоматизма: действия бойцов синхронизированы до такой степени, что взаимодействие в боевых двойках и тройках осуществляется не только голосом, но и зрительным контактом, подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу ДнепраНовости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиковУничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"

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2026

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