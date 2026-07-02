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Группировка войск "Днепр" прорывает оборону ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Группировка войск "Днепр" прорывает оборону ВСУ в Запорожской области
Группировка войск "Днепр" прорывает оборону ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Группировка войск "Днепр" прорывает оборону ВСУ в Запорожской области
Штурмовые подразделения группировки "Днепр" отработали наступательные действия с использованием современных приемов стрельбы. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T11:32
2026-07-02T11:39
группировка войск "днепр"
запорожская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки "Днепр" отработали наступательные действия с использованием современных приемов стрельбы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Занятия прошли в рамках плановой боевой подготовки в тыловом районе СВО. Личный состав отработал комплекс навыков, необходимых для прорыва обороны условного противника.Как отметили в ведомстве, особое внимание было уделено взаимодействию с подразделениями беспилотных систем по позициям противника и последовательного его уничтожения.В финальной стадии каждого занятия уровень подготовки доводится до автоматизма: действия бойцов синхронизированы до такой степени, что взаимодействие в боевых двойках и тройках осуществляется не только голосом, но и зрительным контактом, подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу ДнепраНовости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиковУничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
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группировка войск "днепр", запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, видео
Группировка войск "Днепр" прорывает оборону ВСУ в Запорожской области

Штурмовики группировки войск "Днепр" отработали новую тактику прорыва обороны ВСУ

11:32 02.07.2026 (обновлено: 11:39 02.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки "Днепр" отработали наступательные действия с использованием современных приемов стрельбы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На одном из полигонов в Запорожской области штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" отработали методы ведения огня в ходе наступательных действий, с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Занятия прошли в рамках плановой боевой подготовки в тыловом районе СВО. Личный состав отработал комплекс навыков, необходимых для прорыва обороны условного противника.
Как отметили в ведомстве, особое внимание было уделено взаимодействию с подразделениями беспилотных систем по позициям противника и последовательного его уничтожения.
"В ходе тренировок был отработан метод стрельбы, призванный обеспечить максимальную скрытность и скорость перемещения. Личный состав в составе боевых "двоек" и "троек" выполнил практические упражнения по стрельбе из различных видов стрелкового оружия и гранатометов", – рассказали в Минобороны.
В финальной стадии каждого занятия уровень подготовки доводится до автоматизма: действия бойцов синхронизированы до такой степени, что взаимодействие в боевых двойках и тройках осуществляется не только голосом, но и зрительным контактом, подчеркнули в ведомстве.
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Группировка войск "Днепр"Запорожская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
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