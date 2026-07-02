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Где в Феодосии свободно льют бензин в четверг – адреса АЗС - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Где в Феодосии свободно льют бензин в четверг – адреса АЗС
Где в Феодосии свободно льют бензин в четверг – адреса АЗС - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Где в Феодосии свободно льют бензин в четверг – адреса АЗС
В Феодосии бензин в свободной продаже появится в четверг на двух АЗС во второй половине дня. Об этом проинформировал глава админитсарции города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T14:51
2026-07-02T14:51
бензин
топливо в крыму
топливо
дефицит топлива в крыму
феодосия
владимир ким
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии бензин в свободной продаже появится в четверг на двух АЗС во второй половине дня. Об этом проинформировал глава админитсарции города Владимир Ким.По данным мэра, 2 июля топливо в свободной продаже появится на двух на АЗС Феодосийского округа с 16 часов по следующим адресам:"Ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", – напомнил Ким.Власти Республики Крым совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной розничной продажи топлива, сообщал ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.30 июня в Минтопэнерго сообщали, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииКак долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат
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бензин, топливо в крыму, топливо, дефицит топлива в крыму, феодосия, владимир ким
Где в Феодосии свободно льют бензин в четверг – адреса АЗС

Две АЗС в Феодосии будут свободно продавать топливо в Феодосии 2 июля – власти

14:51 02.07.2026
 
© РИА Новости КрымМашина на заправке
Машина на заправке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии бензин в свободной продаже появится в четверг на двух АЗС во второй половине дня. Об этом проинформировал глава админитсарции города Владимир Ким.
По данным мэра, 2 июля топливо в свободной продаже появится на двух на АЗС Феодосийского округа с 16 часов по следующим адресам:
  • Керченское шоссе, 1а – ДТ +
  • ул. Челнокова, 2А – АИ-95+
"Ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", – напомнил Ким.
Власти Республики Крым совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной розничной продажи топлива, сообщал ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
30 июня в Минтопэнерго сообщали, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях.
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БензинТопливо в КрымуТопливоДефицит топлива в КрымуФеодосияВладимир Ким
 
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