https://crimea.ria.ru/20260702/gde-v-feodosii-svobodno-lyut-benzin-v-chetverg--adresa-azs-1157338805.html

Где в Феодосии свободно льют бензин в четверг – адреса АЗС

Где в Феодосии свободно льют бензин в четверг – адреса АЗС - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Где в Феодосии свободно льют бензин в четверг – адреса АЗС

В Феодосии бензин в свободной продаже появится в четверг на двух АЗС во второй половине дня. Об этом проинформировал глава админитсарции города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T14:51

2026-07-02T14:51

2026-07-02T14:51

бензин

топливо в крыму

топливо

дефицит топлива в крыму

феодосия

владимир ким

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870701_0:86:1618:996_1920x0_80_0_0_471aaa605bdbf5bd527c546735a57690.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии бензин в свободной продаже появится в четверг на двух АЗС во второй половине дня. Об этом проинформировал глава админитсарции города Владимир Ким.По данным мэра, 2 июля топливо в свободной продаже появится на двух на АЗС Феодосийского округа с 16 часов по следующим адресам:"Ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", – напомнил Ким.Власти Республики Крым совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной розничной продажи топлива, сообщал ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.30 июня в Минтопэнерго сообщали, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииКак долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо в крыму, топливо, дефицит топлива в крыму, феодосия, владимир ким