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Где есть бензин в Севастополе в свободной продаже
Где есть бензин в Севастополе в свободной продаже - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Где есть бензин в Севастополе в свободной продаже
В Севастополе утром в четверг приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T09:18
2026-07-02T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в четверг приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, заправиться можно на АЗС по следующим адресам:При этом губернатор обратил внимание горожан, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин.Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать в городе: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: как проверить качество топливаКак долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат
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Где есть бензин в Севастополе в свободной продаже
В Севастополе топливо в свободной продаже есть на семи АЗС – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в четверг приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.
"С 10:00 на семи заправках "АТАН" в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - проинформировал Разожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, заправиться можно на АЗС по следующим адресам:
—АЗС 60 Качинское шоссе,2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
—АЗС 61 Верхнесадовое – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
—АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
—АЗС 68 улица Горпищенко, 155 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
—АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
—АЗС 161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
—АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 - АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
При этом губернатор обратил внимание горожан, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин.
Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать в городе: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
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