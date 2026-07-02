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Где есть бензин в Севастополе в свободной продаже

Где есть бензин в Севастополе в свободной продаже - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Где есть бензин в Севастополе в свободной продаже

В Севастополе утром в четверг приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T09:18

2026-07-02T09:18

2026-07-02T09:18

севастополь

новости севастополя

бензин

топливо

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дефицит топлива в крыму

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в четверг приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, заправиться можно на АЗС по следующим адресам:При этом губернатор обратил внимание горожан, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин.Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать в городе: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: как проверить качество топливаКак долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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