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Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Российские моряки уничтожили в Черном море безэкипажный катер ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T13:01
2026-07-02T13:01
2026-07-02T13:19
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские моряки уничтожили в Черном море безэкипажный катер ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Накануне были уничтожены два украинских БЭКа, во вторник – семь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, новости крыма, черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
13:01 02.07.2026 (обновлено: 13:19 02.07.2026)