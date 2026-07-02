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Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Российские моряки уничтожили в Черном море безэкипажный катер ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские моряки уничтожили в Черном море безэкипажный катер ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Накануне были уничтожены два украинских БЭКа, во вторник – семь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, новости крыма, черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море

Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море

13:01 02.07.2026 (обновлено: 13:19 02.07.2026)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские моряки уничтожили в Черном море безэкипажный катер ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", – сказано в сводке российского военного ведомства.
Накануне были уничтожены два украинских БЭКа, во вторник – семь.
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