https://crimea.ria.ru/20260702/feodosiya-ostalas-bez-vody-1157324528.html

Феодосия осталась без воды

Феодосия осталась без воды - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Феодосия осталась без воды

Часть Феодосии и близлежащих населенных пунктов в четверг осталась без воды из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T10:40

2026-07-02T10:40

2026-07-02T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Часть Феодосии и близлежащих населенных пунктов в четверг осталась без воды из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма"."В связи с аварией на сетях электроснабжения и отсутствием электроэнергии на насосной станции 2 подъема на Водоочистных сооружениях (ВОС) ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.Воды не будет по следующим адресам:г.Феодосия: ул.Крымская, ул.Шаумяна, ул.Севастопольская, ул.Степаняна, ул.Клементьевская, ул.Гарнаева, Б.Старшинова, ул.Д.Ульянова, ул.Маяковского, улЧкалова, ул.Листовничей, ул.Седова, ул.Строительная, ул.Геологическая, пер.Геологический, ул.Энгельса, ул.Чернышевского, ул.Зерновская, ул.Луначарского, ул.Прокопенко, ул.Головина, ул.Федько, пер.Строительный, пер.Крестьянский, пер.Красный, пер.Танкистов, пер.Водопроводный, пер.Консервный, пер.2-й Сельский, пер.Клубный, ул.3-го Интернационала, ул.Клубная, ул.Калинина, ул.Шевченко, пер.Колхозный, ул.Фестивальная, ул.Комиссарова, ул.Насыпная, пр.Айвазовского, п.Северный, ул.Железнодорожная, Черноморская набережная, ул.Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, ул.Первушина, пер.Тамбовский, ул.Маяковского, ул.Автобусная, ул.Целинная, ул.Фестивальная, ул.Суворовская, ул.Московская, ул.Степная, ул.Профсоюзная, 1-й- 9-й Профсоюзный проезд, ул.Народная, 1й-4й Степной проезд, ул.Клементьевская, СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга", ул.Вересаева, ул.Октябрьская, пер.Димитрова, ул.Халтурина, ул.Разина, пер.Пролетарский, ул.Осоавиахима, ул.Неглинная,ул. Назарова, ул.Верхняя, ул.Нахимова, пер.Нахимова, ул.Восточная, ул.Шмидта, пер.Шмидта, ул.Краснобаева , пер.Циолковского, пер.Бульварный, тупик Кирпичный, ул.Тимирязева , ул.Борисова, ул.Поперечная, ул.Пименова, пер.Форштадский, пер. Потемкина, ул.Очаковская, пер.Очаковский, ул.Гоголя, ул.Чехова, ул.Сейсмическая, ул.Митридатская, ул.Айвазовского, пер.Айвазовского, пер.Фонтанный, пл.Фонтанная, пер.Узкий, пер.Фурманова, Адмиральский бульвар, ул.Щорса, ул.Желябова, ул.8-го Марта, ул.Старокарантинная, ул.Новокарантинная, ул.Потемкинская, ул.Рабочая, ул.Горная, ул.Горького, ул.Партизанская, ул.Еврейская, ул.Комсомольская, ул.Колодяжного, ул.Панова, ул.Виноградная, ул.Володарского, ул.Боевая, ул.Революционная, ул.Стасова, ул.Кочмарского, пер.Беломорский, ул.Куйбышева, ул.Пушкина, ул.Семашко, ул.Русская, ул.К.Маркса, ул.Симферопольское шоссе, ул.Краснодарская, ул.Ялтинская, ул.30-й Стрелковой дивизии, ул.3-го Кавалерийского корпуса, ул.Земская, ул.Кирова, ул.Горького, ул.В.Коробкова, ул.Назукина, ул.Боевая, ул.Украинская, ул.Панова, ул.Л.Самариной, ул.Победы, ул.Понамаревой, ул.Садовая, ул.Виноградная, ул.Северная, ул.Южная, пер.Нефтяной, ул.Подгорная, ул.Галерейная, ул.Советская, пр-кт Айвазовского, пер.Мопровский, ул.Мокроусова, пер.Славянский, ул.Десантников, ул.Циолковского, ул.Симферопольское шоссе, ул.Габрусева, ул.Аф.Никитина, ул.Анюнаса, ул.Дорожная, ул.2-я ПолеваяТакже водоснабжение отсутствует в населенных пунктах:Кроме того, возможны перебои водоснабжения в пгт. Приморский в микрорайоне Башня.В четверг в Крыму четыре города и три района полностью обесточены из-за внешнего воздействия.В среду глава администрации города Владимир Ким сообщал, что часть Феодосии обесточена, также в городском округе по ряду адресов нет воды, восстановление сетей идет в усиленном режиме.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия и Армянск обесточены после массированной атаки ВСУКогда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжениеВ Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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