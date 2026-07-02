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Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области
Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области
Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на Ореховском... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T21:48
2026-07-02T21:48
2026-07-02T21:48
запорожская область
министерство обороны рф
видео
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.Как отметили в ведомстве, операторы БПЛА круглосуточно держат под прицелом логистическую инфраструктуру украинских войск, нанося точечные удары по ключевым объектам обеспечения украинских формирований.Помимо перехвата грузов, десантники успешно поражают антенны связи и ретрансляторы, лишая подразделения ВСУ устойчивого управления, пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника, роботизированные комплексы и технику, предназначенную для дистанционного минирования и эвакуации, добавили в МО.Активные боевые вылеты осуществляются в районах населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка, где фиксируется наибольшая плотность скопления сил и средств украинских формирований.В министерстве отметили, что десантникам удается эффективно перекрывать артерии снабжения ВСУ, уничтожать средства связи и управления, тем самым ослабляя оборону противника перед действиями штурмовых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУКрымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу ДнепраУничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
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запорожская область, министерство обороны рф, видео, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), группировка войск "днепр"
Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области
Дроноводы российской армии уничтожили боевую технику и антенны ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, операторы БПЛА круглосуточно держат под прицелом логистическую инфраструктуру украинских войск, нанося точечные удары по ключевым объектам обеспечения украинских формирований.
"Экипажи FPV-дронов и разведывательных беспилотников ведут постоянный мониторинг путей подвоза продовольствия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов к передовым позициям ВСУ. Обнаружение и своевременное уничтожение вражеских колонн снабжения позволяет дезорганизовать систему материально-технического обеспечения противника и существенно снизить его наступательный потенциал", - указали в ведомстве.
Помимо перехвата грузов, десантники успешно поражают антенны связи и ретрансляторы, лишая подразделения ВСУ устойчивого управления, пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника, роботизированные комплексы и технику, предназначенную для дистанционного минирования и эвакуации, добавили в МО.
Активные боевые вылеты осуществляются в районах населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка, где фиксируется наибольшая плотность скопления сил и средств украинских формирований.
В министерстве отметили, что десантникам удается эффективно перекрывать артерии снабжения ВСУ, уничтожать средства связи и управления, тем самым ослабляя оборону противника перед действиями штурмовых групп.
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