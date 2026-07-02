https://crimea.ria.ru/20260702/dronovody-armii-rossii-unichtozhayut-logistiku-vraga-v-zaporozhskoy-oblasti-1157337568.html

Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области

Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области

Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на Ореховском... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T21:48

2026-07-02T21:48

2026-07-02T21:48

запорожская область

министерство обороны рф

видео

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.Как отметили в ведомстве, операторы БПЛА круглосуточно держат под прицелом логистическую инфраструктуру украинских войск, нанося точечные удары по ключевым объектам обеспечения украинских формирований.Помимо перехвата грузов, десантники успешно поражают антенны связи и ретрансляторы, лишая подразделения ВСУ устойчивого управления, пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника, роботизированные комплексы и технику, предназначенную для дистанционного минирования и эвакуации, добавили в МО.Активные боевые вылеты осуществляются в районах населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка, где фиксируется наибольшая плотность скопления сил и средств украинских формирований.В министерстве отметили, что десантникам удается эффективно перекрывать артерии снабжения ВСУ, уничтожать средства связи и управления, тем самым ослабляя оборону противника перед действиями штурмовых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУКрымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу ДнепраУничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, министерство обороны рф, видео, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), группировка войск "днепр"