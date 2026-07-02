Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе
Суд отказал владельцу затонувшей "Волгонефти-212" в пересмотре дела – Росприроднадзор
14:32 02.07.2026 (обновлено: 14:41 02.07.2026)
© РосприроднадзорЗатонувший в Керченском проливе танкер "Волгонефть-212"
© Росприроднадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Суд отказал владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-212" в пересмотре дела о разливе нефти в Керченском проливе, информирует в четверг пресс-служба Росприроднадзора.
Росприроднадзор ранее рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил его собственнику и фрахтовщику судна. Ни одна из организаций добровольно вред не возместила, поэтому ведомство обратилось с исками в суд, который обязал ответчиков выплатить 49,5 млрд рублей за ущерб акватории моря. Исковые требования Росприроднадзора в полном объеме удовлетворил Арбитражный суд Краснодарского края. Апелляционный суд оставил это решение без изменения, кассационный суд также признал требования Службы законными.
"Арбитражный суд Краснодарского края принял решение отказать владельцу затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212" в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам и объединении его с иском, предусматривающим создание фондов ограничения ответственности", – сказано в сообщении.
Уточняется, что с таким заявлением в краснодарский суд обратился владелец танкера – компания "Каматрансойл". Росприроднадзор представил в ходе слушания свою позицию: оснований для пересмотра, как и для объединения двух дел в одно, нет.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
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