https://crimea.ria.ru/20260702/delo-volgonefti-novoe-reshenie-suda-o-chp-v-kerchenskom-prolive-1157337924.html

Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе

Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе

Суд отказал владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-212" в пересмотре дела о разливе нефти в Керченском проливе, информирует в четверг пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T14:32

2026-07-02T14:32

2026-07-02T14:41

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керченский пролив

новости

происшествия

разлив нефтепродуктов в черном море

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151176708_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5b5bca0e9ae65bcd38ec21c668fc04d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Суд отказал владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-212" в пересмотре дела о разливе нефти в Керченском проливе, информирует в четверг пресс-служба Росприроднадзора.Росприроднадзор ранее рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил его собственнику и фрахтовщику судна. Ни одна из организаций добровольно вред не возместила, поэтому ведомство обратилось с исками в суд, который обязал ответчиков выплатить 49,5 млрд рублей за ущерб акватории моря. Исковые требования Росприроднадзора в полном объеме удовлетворил Арбитражный суд Краснодарского края. Апелляционный суд оставил это решение без изменения, кассационный суд также признал требования Службы законными.Уточняется, что с таким заявлением в краснодарский суд обратился владелец танкера – компания "Каматрансойл". Росприроднадзор представил в ходе слушания свою позицию: оснований для пересмотра, как и для объединения двух дел в одно, нет.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущербНовый выброс мазута зафиксирован на Черноморском побережьеБезопасность пляжей в Анапе – мнение ученых после ЧП с мазутом

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, новости, происшествия, разлив нефтепродуктов в черном море