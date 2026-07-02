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Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе
Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе
Суд отказал владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-212" в пересмотре дела о разливе нефти в Керченском проливе, информирует в четверг пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T14:32
2026-07-02T14:41
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
новости
происшествия
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Суд отказал владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-212" в пересмотре дела о разливе нефти в Керченском проливе, информирует в четверг пресс-служба Росприроднадзора.Росприроднадзор ранее рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил его собственнику и фрахтовщику судна. Ни одна из организаций добровольно вред не возместила, поэтому ведомство обратилось с исками в суд, который обязал ответчиков выплатить 49,5 млрд рублей за ущерб акватории моря. Исковые требования Росприроднадзора в полном объеме удовлетворил Арбитражный суд Краснодарского края. Апелляционный суд оставил это решение без изменения, кассационный суд также признал требования Службы законными.Уточняется, что с таким заявлением в краснодарский суд обратился владелец танкера – компания "Каматрансойл". Росприроднадзор представил в ходе слушания свою позицию: оснований для пересмотра, как и для объединения двух дел в одно, нет.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущербНовый выброс мазута зафиксирован на Черноморском побережьеБезопасность пляжей в Анапе – мнение ученых после ЧП с мазутом
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, новости, происшествия, разлив нефтепродуктов в черном море
Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе

Суд отказал владельцу затонувшей "Волгонефти-212" в пересмотре дела – Росприроднадзор

14:32 02.07.2026 (обновлено: 14:41 02.07.2026)
 
© РосприроднадзорЗатонувший в Керченском проливе танкер "Волгонефть-212"
Затонувший в Керченском проливе танкер Волгонефть-212
© Росприроднадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Суд отказал владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-212" в пересмотре дела о разливе нефти в Керченском проливе, информирует в четверг пресс-служба Росприроднадзора.
Росприроднадзор ранее рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил его собственнику и фрахтовщику судна. Ни одна из организаций добровольно вред не возместила, поэтому ведомство обратилось с исками в суд, который обязал ответчиков выплатить 49,5 млрд рублей за ущерб акватории моря. Исковые требования Росприроднадзора в полном объеме удовлетворил Арбитражный суд Краснодарского края. Апелляционный суд оставил это решение без изменения, кассационный суд также признал требования Службы законными.
"Арбитражный суд Краснодарского края принял решение отказать владельцу затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212" в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам и объединении его с иском, предусматривающим создание фондов ограничения ответственности", – сказано в сообщении.
Уточняется, что с таким заявлением в краснодарский суд обратился владелец танкера – компания "Каматрансойл". Росприроднадзор представил в ходе слушания свою позицию: оснований для пересмотра, как и для объединения двух дел в одно, нет.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКерченский проливНовостиПроисшествияРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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