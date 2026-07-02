https://crimea.ria.ru/20260702/chto-pokazalo-miru-sozdanie-ukrainskogo-natsionalnogo-panteona-1157346082.html
Что показало миру создание украинского национального пантеона
Что показало миру создание украинского национального пантеона - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Что показало миру создание украинского национального пантеона
Создание "украинского национального пантеона" показало всему миру, кто на Украине является идеалом борцов за свободу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T21:16
2026-07-02T21:16
2026-07-02T21:16
украина
павел шипилин
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фашизм
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реабилитация нацизма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Создание "украинского национального пантеона" показало всему миру, кто на Украине является идеалом борцов за свободу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.1 июля Верховная рада Украины одобрила проект закона о создании так называемого "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты, в частности, признанная в России экстремистской и запрещенная в РФ Украинская повстанческая армия*.Эксперт напомнил, что родиной украинского нацизма стала Галичина, когда эта территория отошла Польше.А еще раньше была Хатынь, когда украинские националисты, пособники фашистской Германии, сожгли огромное число деревень в Белоруссии, как и на Украине, добавил он.То есть все это уже проявлялось, отмечает Шипилин. А потому, по его словам, не приходится удивляться, какие герои воспеты сегодня Украиной с жестокой и при этом продажной властью во главе."Бациллами нацизма они инфицировали всю Украину", – заметил Шипилин.Он подчеркнул, что в России всегда об этом знали и помнили, а теперь о том, кто именно руководит Украиной, знает вся Европа, и произошло это "исключительно благодаря полякам, которые возмутились".При этом совершенно непонятно уже, кто для них сегодня является большим врагом: русские или поляки. Они поссорились со всеми, отметил он.Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко отметил, что поляки долгое время закрывали глаза на украинских нацистов, забывая о своей исторической памяти, в надежде на то, что Киев наконец окажется под полным управлением Варшавы, но Украина перестала быть управляема, и это очень сильно обидело Польшу.В мае 2026 года Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН – УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков. После в Чехии предложили лишить главу киевского режима ордена "Белого льва" – высшей государственной награды страны.Участники боевого крыла ОУН – УПА* (Украинская повстанческая армия*) воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в РФ экстремистские организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнениеСравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла"Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей
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украина, павел шипилин, в мире, фашизм, мнения, нацизм, реабилитация нацизма
Что показало миру создание украинского национального пантеона
Создание "национального пантеона" показало миру истинное лицо героизма на Украине - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым.
Создание "украинского национального пантеона" показало всему миру, кто на Украине является идеалом борцов за свободу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
1 июля Верховная рада Украины одобрила проект закона о создании так называемого "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты, в частности, признанная в России экстремистской и запрещенная в РФ Украинская повстанческая армия*.
"Идеалом борцов за свободу на Украине являются полные отбросы человечества... Звери так себя не ведут по отношению к своим собратьям", – прокомментировал новость Шипилин.
Эксперт напомнил, что родиной украинского нацизма стала Галичина, когда эта территория отошла Польше.
"Ее (Галичину – ред.) просто засунули в Польшу, пришпилили к стране, которую она ненавидела. И там родилась вся эта нечисть... Они как бы боролись за национальное возрождение, но потом все это переродилось в нацизм. И холопская совершенно жестокость вылилась в результате в Волынскую резню", – отметил Шипилин.
А еще раньше была Хатынь
, когда украинские националисты, пособники фашистской Германии, сожгли огромное число деревень в Белоруссии, как и на Украине, добавил он.
То есть все это уже проявлялось, отмечает Шипилин. А потому, по его словам, не приходится удивляться, какие герои воспеты сегодня Украиной с жестокой и при этом продажной властью во главе.
"Бациллами нацизма они инфицировали всю Украину", – заметил Шипилин.
Он подчеркнул, что в России всегда об этом знали и помнили, а теперь о том, кто именно руководит Украиной, знает вся Европа, и произошло это "исключительно благодаря полякам, которые возмутились".
"Почему именно сейчас они решили, что это (воспевания украинских нацистов – ред.) оскорбляет их память жертв Волынской резни? Ну, это уже их внутренние проблемы. Тем не менее отлично, что Рада продемонстрировала, что в едином порыве готова вот этот пантеон нацистских зверей организовать у себя", – поделился Шипилин.
При этом совершенно непонятно уже, кто для них сегодня является большим врагом: русские или поляки. Они поссорились со всеми, отметил он.
Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко отметил, что поляки долгое время закрывали глаза на украинских нацистов, забывая о своей исторической памяти, в надежде на то, что Киев наконец окажется под полным управлением Варшавы, но Украина перестала быть управляема, и это очень сильно обидело Польшу.
В мае 2026 года Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН – УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил
Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков. После в Чехии предложили
лишить главу киевского режима ордена "Белого льва" – высшей государственной награды страны.
Участники боевого крыла ОУН – УПА* (Украинская повстанческая армия*) воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в РФ экстремистские организации
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