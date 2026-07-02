https://crimea.ria.ru/20260702/chto-oznachaet-gotovnost-ukrainy-prodat-skifskoe-zoloto-kryma-1157330860.html

Что означает готовность Украины продать скифское золото Крыма

Что означает готовность Украины продать скифское золото Крыма - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Что означает готовность Украины продать скифское золото Крыма

Скифское золото рискует быть проданным Украиной, что возможно по одной причин из двух, одна из которых – близость скорого краха государства. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T11:46

2026-07-02T11:46

2026-07-02T11:46

скифское золото

украина

история

культура

мнения

олег шевченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Скифское золото рискует быть проданным Украиной, что возможно по одной причин из двух, одна из которых – близость скорого краха государства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что киевский режим собирается запустить украденное у музеев Крыма золото в "финансово-экономический оборот". Историческое наследие России вскоре может появиться в коллекции богатого западного коллекционера, у очередного украинского депутата-олигарха или у кого-нибудь, например, из так называемых "украинских беженцев" в Монако, заметила она.По словам Шевченко, любая культурная ценность, будь то картина, здание Большого театра или скифское золото – это всегда ценнейший актив государства."То есть тот актив, который с возрастом не теряет цену, а только растет (в цене). И умное государство этот актив может использовать и зарабатывать деньги. Но не путем продажи с аукциона", – сказал он.Так, многие крупные музеи мира, например, платят различным государствам гигантские деньги, чтобы тот или иной их шедевр экспонировать у себя, заметил Шевченко."Есть понятие "экспозиционная деятельность", за просмотр тоже берут большие деньги. То есть это актив, который составляет финансовую мощь государства", – добавил он.Если такие активы начинают массово резко сбрасываться, это означает, что государство либо находится на грани краха, либо у власти в нем мошенники, которые просто пришли ограбить и сбежать, делает вывод эксперт.Такое положение дел не просто не красит государство – в случае с Украиной "шарм" в другом, считает эксперт."Украинская идеология и пропаганда на всех углах, начиная с учебников, даже с детского садика, и заканчивая университетскими курсами, трубит, что скифы – это прямые предки украинцев. И таким образом сейчас просто торгуют теми, кого считают своими предками. То есть продали настоящих украинцев на поле боя, теперь распродают уже исторических, трупами, грубо говоря, торговать начинают", – прокомментировал Шевченко.Для России во всей этой истории, которая, как мы надеемся, еще не закончена – борьба за возвращение скифского золота продолжается, считает Шевченко. При этом учитывается большой урок в части доверия Западу в чем бы то ни было."Мы верим в договоры Запада, в обещания Запада. Скифское золото было предоставлено под государственные гарантии... В следующий раз, когда Лувр предложит, например, выставить картину "Мишки в лесу" ("Утро в сосновом бору", автор Иван Шишкин – ред.) или "Три богатыря" (Виктора) Васнецова и предложит 100 миллионов долларов, чтобы эту картину выставить под гарантии президента Франции Эммануэля Макрона, я думаю, нашим чиновникам следует вспомнить урок со скифским золотом и не верить западным партнерам, которые просто занимаются воровством и мошенничеством. Даже в такой святой для любого интеллигентного человека сфере, как искусство", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба за возвращение скифского золота идет активно – МурадовСкифское золото никогда не принадлежало Украине – "Херсонес Таврический"Скифское золото из Крыма стало политическим заложником

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скифское золото, украина, история, культура, мнения, олег шевченко