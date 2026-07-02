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Атака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте

Атака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Атака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте

Уголовное дело о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщили в Следкоме РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T16:33

2026-07-02T16:33

2026-07-02T16:33

брянская область

обстрелы брянской области

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

автобус

белоруссия

егор ковальчук

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщили в Следкоме России.Украинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Ранены два человека.Как уточнили в СК, во время удара автобус находился на стоянке в районе села Красный камень Злынковского района. Взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. По данным губернатора Брянской области Егора Ковальчука, для эвакуированных пассажиров развернули пункт временного размещения, где с ними работали психологи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеВ ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской областиРаненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию

брянская область

белоруссия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), автобус, белоруссия, егор ковальчук, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости