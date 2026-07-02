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Атака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Атака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте
Атака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Атака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщили в Следкоме РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T16:33
2026-07-02T16:33
брянская область
обстрелы брянской области
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
автобус
белоруссия
егор ковальчук
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщили в Следкоме России.Украинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Ранены два человека.Как уточнили в СК, во время удара автобус находился на стоянке в районе села Красный камень Злынковского района. Взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. По данным губернатора Брянской области Егора Ковальчука, для эвакуированных пассажиров развернули пункт временного размещения, где с ними работали психологи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеВ ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской областиРаненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию
брянская область
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), автобус, белоруссия, егор ковальчук, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Атака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте

В Брянской области после атаки ВСУ на пассажирский автобус возбуждено дело о теракте

16:33 02.07.2026
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщили в Следкоме России.
Украинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Ранены два человека.
Как уточнили в СК, во время удара автобус находился на стоянке в районе села Красный камень Злынковского района. Взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства.
"На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего. Пассажиры автобуса эвакуированы", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Брянской области Егора Ковальчука, для эвакуированных пассажиров развернули пункт временного размещения, где с ними работали психологи.

"Граждане Беларуси перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в пункте временного размещения, где созданы все необходимые условия", - добавил Ковальчук.

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Брянская областьОбстрелы Брянской областиАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)АвтобусБелоруссияЕгор КовальчукСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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