Атака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте
В Брянской области после атаки ВСУ на пассажирский автобус возбуждено дело о теракте
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщили в Следкоме России.
Украинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Ранены два человека.
Как уточнили в СК, во время удара автобус находился на стоянке в районе села Красный камень Злынковского района. Взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства.
"На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего. Пассажиры автобуса эвакуированы", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Брянской области Егора Ковальчука, для эвакуированных пассажиров развернули пункт временного размещения, где с ними работали психологи.
"Граждане Беларуси перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в пункте временного размещения, где созданы все необходимые условия", - добавил Ковальчук.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: