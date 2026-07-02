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Армянск переходит на графики подачи воды - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Армянск переходит на графики подачи воды
Армянск переходит на графики подачи воды - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Армянск переходит на графики подачи воды
Абоненты Армянска и прилегающих населенных пунктов 3 и 4 июля будут получать воду по графику в связи с перебоями энергоснабжения. Об этом информирует в четверг... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T15:35
2026-07-02T15:35
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Абоненты Армянска и прилегающих населенных пунктов 3 и 4 июля будут получать воду по графику в связи с перебоями энергоснабжения. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании "Вода Крыма".Как уточняют на предприятии, в Армянске 3 июля воду будут подавать с 16 до 22 часов, в прилегающих селах 4 июля – с 18 до 22 часов."Рекомендуем абонентам в часы гарантированной подачи воды рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас. При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика", – добавили на предприятии.В крымских поселках Новоозерное и Мирный с 2 по 7 июля из-за нестабильной подачи электроэнергии также вводится временный график подачи воды, сообщали ранее в пресс-службе администрации Евпатории. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуштинском округе ввели график подачи водыВ Джанкое вода будет подаваться по графикуВ Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи воды
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РИА Новости Крым
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Армянск переходит на графики подачи воды

Армянск и прилегающие села временно переводятся на графики подачи воды

15:35 02.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Абоненты Армянска и прилегающих населенных пунктов 3 и 4 июля будут получать воду по графику в связи с перебоями энергоснабжения. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании "Вода Крыма".
"3 - 4 июля, в условиях нестабильной ситуации с электроснабжением и, как следствие, перебоев в водоснабжении, разработан временный график подачи воды", – сказано в сообщении.
Как уточняют на предприятии, в Армянске 3 июля воду будут подавать с 16 до 22 часов, в прилегающих селах 4 июля – с 18 до 22 часов.
"Рекомендуем абонентам в часы гарантированной подачи воды рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас. При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика", – добавили на предприятии.
В крымских поселках Новоозерное и Мирный с 2 по 7 июля из-за нестабильной подачи электроэнергии также вводится временный график подачи воды, сообщали ранее в пресс-службе администрации Евпатории.
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