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Армянск переходит на графики подачи воды

Армянск переходит на графики подачи воды - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Армянск переходит на графики подачи воды

Абоненты Армянска и прилегающих населенных пунктов 3 и 4 июля будут получать воду по графику в связи с перебоями энергоснабжения. Об этом информирует в четверг... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T15:35

2026-07-02T15:35

2026-07-02T15:35

армянск

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Абоненты Армянска и прилегающих населенных пунктов 3 и 4 июля будут получать воду по графику в связи с перебоями энергоснабжения. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании "Вода Крыма".Как уточняют на предприятии, в Армянске 3 июля воду будут подавать с 16 до 22 часов, в прилегающих селах 4 июля – с 18 до 22 часов."Рекомендуем абонентам в часы гарантированной подачи воды рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас. При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика", – добавили на предприятии.В крымских поселках Новоозерное и Мирный с 2 по 7 июля из-за нестабильной подачи электроэнергии также вводится временный график подачи воды, сообщали ранее в пресс-службе администрации Евпатории. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуштинском округе ввели график подачи водыВ Джанкое вода будет подаваться по графикуВ Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи воды

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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