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+37 градусов: Крым продолжает нагреваться
+37 градусов: Крым продолжает нагреваться - РИА Новости Крым, 02.07.2026
+37 градусов: Крым продолжает нагреваться
В Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T00:01
2026-07-02T00:01
2026-07-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +32...34.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +192...24, днем поднимутся до +30...35 градусов.Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
+37 градусов: Крым продолжает нагреваться
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24, в горах +15…18; днем +30…+35, в степных районах до +37, в горах +23…+28", - отметили синоптики.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +32...34.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.
Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +192...24, днем поднимутся до +30...35 градусов.
Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.
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