https://crimea.ria.ru/20260702/37-gradusov-krym-prodolzhaet-nagrevatsya-1157307111.html

+37 градусов: Крым продолжает нагреваться

+37 градусов: Крым продолжает нагреваться - РИА Новости Крым, 02.07.2026

+37 градусов: Крым продолжает нагреваться

В Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T00:01

2026-07-02T00:01

2026-07-02T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +32...34.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +192...24, днем поднимутся до +30...35 градусов.Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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