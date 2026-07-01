Рейтинг@Mail.ru
+37 градусов: Крым продолжает нагреваться - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260702/37-gradusov-krym-prodolzhaet-nagrevatsya-1157307111.html
+37 градусов: Крым продолжает нагреваться
+37 градусов: Крым продолжает нагреваться - РИА Новости Крым, 02.07.2026
+37 градусов: Крым продолжает нагреваться
В Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T00:01
2026-07-02T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152952565_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_7f8fa0c73c489985bc81e30d48f112d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +32...34.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +192...24, днем поднимутся до +30...35 градусов.Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152952565_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5002060549d6d8f8eb2adf85dff9947f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
+37 градусов: Крым продолжает нагреваться

Погода в Крыму в четверг

00:01 02.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПляж в Крыму
Пляж в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сохранится сухая и аномально-жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24, в горах +15…18; днем +30…+35, в степных районах до +37, в горах +23…+28", - отметили синоптики.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +32...34.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +30...32.
Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +192...24, днем поднимутся до +30...35 градусов.
Море у берегов Ялты прогрелось до +24, в Алуште и Севастополе вода +22, в Евпатории +20, в Феодосии +18, в Керченском проливе и Азовском море +25.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01+37 градусов: Крым продолжает нагреваться
00:00Какой сегодня праздник: 2 июля
23:12ПВО работает над Крымом
22:44Крым без света после атак ВСУ и пожар в Новофедоровке: главное за день
22:25В Севастополе дали свет
22:24На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов
22:16Бензин в Севастополе: ситуация к вечеру среды
21:59Севастополец выманил телефон у бывшей девушки и продал его в попытке рассчитаться с долгами
21:43До 2295 выросло число жертв землетрясения в Венесуэле
21:3620 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе
21:18Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии
21:05В Крыму ребенок потерялся в лесу
20:52Тысячи "цветков забвения" распустились в Никитском ботаническом саду
20:42Первые звонки по телефону в России стоили 4 коровы – инфографика
20:30Новые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника
20:15Бензин в Крыму: как проверить качество топлива
19:53От героев страны к граненому стакану: жизнь и творчество Веры Мухиной
19:47Пенсионерка поймала выпавшего из окна 4-го этажа ребенка в Калининграде
19:34Реставрация второго корпуса галереи Айвазовского в Феодосии завершена на 90%
19:21В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ
Лента новостейМолния