https://crimea.ria.ru/20260702/327-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-nochyu-krym-i-drugie-regiony-rossii-1157319765.html

327 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

327 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России - РИА Новости Крым, 02.07.2026

327 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

Российские средства ПВО в ночь на четверг, 2 июля, перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T07:43

2026-07-02T07:43

2026-07-02T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на четверг, 2 июля, перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были замечены и уничтожены над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей, а также в небе над Кубанью, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне днем сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника над Азовским морем и 16-ю регионами РФ. В ночь на среду над регионами России, в том числе Крымом, а также Азовским и Черным морями ПВО ликвидировала 179 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городуУдары по Киеву и Украине: информация Минобороны РоссииНовости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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