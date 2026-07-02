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327 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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327 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
327 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России - РИА Новости Крым, 02.07.2026
327 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
Российские средства ПВО в ночь на четверг, 2 июля, перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T07:43
2026-07-02T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на четверг, 2 июля, перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были замечены и уничтожены над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей, а также в небе над Кубанью, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне днем сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника над Азовским морем и 16-ю регионами РФ. В ночь на среду над регионами России, в том числе Крымом, а также Азовским и Черным морями ПВО ликвидировала 179 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Киеву: взрывы и пожары по всему городуУдары по Киеву и Украине: информация Минобороны РоссииНовости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков
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96
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327 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

327 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

07:43 02.07.2026 (обновлено: 08:02 02.07.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в ночь на четверг, 2 июля, перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20:00 мск 1 июля до 07:00 мск 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – проинформировали в МО РФ.
Вражеские дроны были замечены и уничтожены над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей, а также в небе над Кубанью, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом, перечислили в российском военном ведомстве.
Накануне днем сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника над Азовским морем и 16-ю регионами РФ. В ночь на среду над регионами России, в том числе Крымом, а также Азовским и Черным морями ПВО ликвидировала 179 беспилотников ВСУ.
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