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Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом
Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом
32-летний житель Красногвардейского района поссорился со своей знакомой и поджег ее дом в селе Ровное, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T15:10
2026-07-01T15:10
2026-07-01T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. 32-летний житель Красногвардейского района поссорился со своей знакомой и поджег ее дом в селе Ровное, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, ночью злоумышленник прибыл к дому 29-летней знакомой, облил его горючей жидкостью, поджег и скрылся с места преступления."В результате термического воздействия части домовладения потребовались ремонтные работы, в связи с чем собственнице причинен значительный ущерб", – констатировали в ведомстве.Личность мстителя установили, ему предъявлено обвинение по статье о поджоге из хулиганских побуждений. Расследование продолжается.В мае в Севастополе мужчина из ревности к своей бывшей сожительнице, поджег дом ее супруга – ущерб составил почти полмиллиона, сообщалось ранее. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, поджог, происшествия, закон и право
Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом
Житель Крыма задержан за поджог дома знакомой
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. 32-летний житель Красногвардейского района поссорился со своей знакомой и поджег ее дом в селе Ровное, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, ночью злоумышленник прибыл к дому 29-летней знакомой, облил его горючей жидкостью, поджег и скрылся с места преступления.
"В результате термического воздействия части домовладения потребовались ремонтные работы, в связи с чем собственнице причинен значительный ущерб", – констатировали в ведомстве.
Личность мстителя установили, ему предъявлено обвинение по статье о поджоге из хулиганских побуждений. Расследование продолжается.
В мае в Севастополе мужчина из ревности к своей бывшей сожительнице, поджег дом ее супруга – ущерб составил почти полмиллиона, сообщалось
ранее.
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