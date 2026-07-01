https://crimea.ria.ru/20260701/zhitel-krymskogo-sela-possorilsya-so-znakomoy-i-podzheg-ee-dom-1157304915.html

Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом

Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом

32-летний житель Красногвардейского района поссорился со своей знакомой и поджег ее дом в селе Ровное, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T15:10

2026-07-01T15:10

2026-07-01T15:10

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

поджог

происшествия

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. 32-летний житель Красногвардейского района поссорился со своей знакомой и поджег ее дом в селе Ровное, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, ночью злоумышленник прибыл к дому 29-летней знакомой, облил его горючей жидкостью, поджег и скрылся с места преступления."В результате термического воздействия части домовладения потребовались ремонтные работы, в связи с чем собственнице причинен значительный ущерб", – констатировали в ведомстве.Личность мстителя установили, ему предъявлено обвинение по статье о поджоге из хулиганских побуждений. Расследование продолжается.В мае в Севастополе мужчина из ревности к своей бывшей сожительнице, поджег дом ее супруга – ущерб составил почти полмиллиона, сообщалось ранее. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, поджог, происшествия, закон и право