https://crimea.ria.ru/20260701/zaschita-zhd-biletov-ot-perekupov-i-bezopasnye-scheta-chto-zhdet-rossiyan-v-iyule-1157243511.html

Защита ж/д-билетов от перекупов и безопасные счета: что ждет россиян в июле

Защита ж/д-билетов от перекупов и безопасные счета: что ждет россиян в июле - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Защита ж/д-билетов от перекупов и безопасные счета: что ждет россиян в июле

В июле некоторые категории пенсионеров в России получат прибавку к пенсии, родители смогут контролировать счета подростков, для мигрантов серьезно поднимут... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T06:40

2026-07-01T06:40

2026-07-01T06:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В июле некоторые категории пенсионеров в России получат прибавку к пенсии, родители смогут контролировать счета подростков, для мигрантов серьезно поднимут госпошлины, сделки с недвижимостью защитят биометрией, а за перепродажу железнодорожных билетов накажут.Главные законодательные новшества второго летнего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Прибавки к пенсииТрадиционно каждый новый месяц гарантирует прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в мае, в июне прибавят 100% фиксированной выплаты, которая в итоге вырастет до 19 169,38 рублей. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности.Пенсионеров с Крайнего Севера освободят от обязанности подтверждать место жительства, если пенсию доставляют на дом через "Почту России" или выдают в кассе почтового отделения.Банковский секторС июля счета подростков станут безопаснее. Теперь родители или законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих несовершеннолетних детей. Новая мера нужна для того, чтоб оперативно пресекать любые попытки аферистов взаимодействовать с детьми и втягивать их в мошеннические схемы.Еще появляются новые меры против обмана россиян при оформлении займов. С 1 числа банки и микрофинансовые организации смогут запрашивать данные сразу из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Так появляется дополнительный инструмент для проверки подозрительных операций.Новинки в страхованииСтраховать жизнь станет выгоднее. С 1 июля 2026 года в России вступает в силу закон, который запускает два новых вида страхования жизни – оба с инвестиционной доходностью – объявляемой или расчетной.В первом случае страхователю кроме страховой суммы насчитывают дивиденды, размер которых определяет страховщик.Во втором – доходность не объявляется страховщиком заранее, а привязана к конкретному активу и полностью зависит от его динамики. Такой продукт будет доступен только квалифицированным инвесторам. Закон также устанавливает минимальный порог входа: договор можно заключить при страховой премии от 6 млн рублей.Еще законодатель стремится поддержать малых и средних предпринимателей и в этой связи уточняет требования по уплате взносов на страхование от травматизма на производстве. Теперь сумма пеней, начисленных при недоимке по уплате взносов на такое страхование, не может превышать размер долга.Миграционная политикаС нового месяца существенно повышаются госпошлины для мигрантов:- при оформлении российского гражданства – в 12 раз, с 4,2 до 50 тысяч рублей;- при оформлении разрешения на временное проживание – в восемь раз, с 1920 до 15 тыс. рублей;- при оформлении вида на жительство – в пять раз, с 6 до 30 тысяч рублей.Также увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15 000 рублей за каждого специалиста.И другие изменения……против "перекупов": посредничество по оформлению электронных железнодорожных билетов будет наказываться штрафом в размере до полумиллиона рублей. Речь идет о перекупщиках, не являющихся перевозчиками или их представителями.…для налогоплательщиков: 15 июля — последний день уплаты налога на доходы физических лиц за 2025 год. Это касается тех, кто был обязан подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года и указал в ней сумму налога к уплате. С 16 числа за каждый день просрочки начнет капать пеня.…для участников сделок с недвижимостью: личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно подтвердить в Единой биометрической системе. Для этого документы нужно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью. Это обеспечит безопасность сделок.…для потребителей: обязательной становится маркировка шоколада, жевательной резинки, карамели и использование контрольно-кассовой техники при выводе мыла, моющих средств, шампуней и средств для волос, дезодорантов, средств для бритья, косметики и зубной пасты. Товары этой категории с нарушениями в маркировке будут автоматически блокироваться на кассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знатьСтатус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧСКредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, общество, россия, мигранты, миграционная политика, налоги, страхование, финансы, банк, пенсия, социальная пенсия