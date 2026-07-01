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Залужный идет в президенты Украины - СМИ - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Залужный идет в президенты Украины - СМИ
Залужный идет в президенты Украины - СМИ - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Залужный идет в президенты Украины - СМИ
Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о своем намерении участвовать в президентской гонке. Об этом... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T10:47
2026-07-01T10:47
валерий залужный
выборы на украине
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новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о своем намерении участвовать в президентской гонке. Об этом пишет издание "Украинская правда" (УП), информирует РИА Новости.При этом, Залужный якобы заявил, что "никогда не стремился к политической карьере", однако "есть люди, которые на него надеются, и он не может пренебречь их доверием", пишет издание.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом УкраиныЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском
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РИА Новости Крым
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валерий залужный, выборы на украине, украина, новости, политика
Залужный идет в президенты Украины - СМИ

Залужный заявил Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах на Украине

10:47 01.07.2026
 
Зеленский и Залужный
Зеленский и Залужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о своем намерении участвовать в президентской гонке. Об этом пишет издание "Украинская правда" (УП), информирует РИА Новости.
"По данным источников УП, в конце концов Зеленский задал бывшему главнокомандующему прямой вопрос: "Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?". И, по словам собеседников УП, получил однозначный ответ: "Да. Буду", - пишет издание.
При этом, Залужный якобы заявил, что "никогда не стремился к политической карьере", однако "есть люди, которые на него надеются, и он не может пренебречь их доверием", пишет издание.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования.
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