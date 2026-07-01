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Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
Ялта и Сакский район в среду утром частично обесточены из-за аварии на сетях, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T10:32
2026-07-01T10:32
отключение электроэнергии
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ялта
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крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Сакский район в среду утром частично обесточены из-за аварии на сетях, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". В Сакском районе Крыма, по данным пресс-службы, без света остаются Ивановка и Михайловка. "Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – предупредили на предприятии. Ранее сообщалось, что 18 сел Сакского района Крыма остались без света в среду, 1 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно

Ялта и Сакский район частично обесточены из-за аварии

10:32 01.07.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Сакский район в среду утром частично обесточены из-за аварии на сетях, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Ялта, Виноградное, Массандра", – перечислили в компании обесточенные южнобережные населенные пункты.
В Сакском районе Крыма, по данным пресс-службы, без света остаются Ивановка и Михайловка.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – предупредили на предприятии.
Ранее сообщалось, что 18 сел Сакского района Крыма остались без света в среду, 1 июля.
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