https://crimea.ria.ru/20260701/yug-i-zapad-kryma-chastichno-obestocheny--chto-izvestno-1157296114.html
Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
Ялта и Сакский район в среду утром частично обесточены из-за аварии на сетях, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T10:32
2026-07-01T10:32
2026-07-01T10:32
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
сакский район
ялта
гуп рк "крымэнерго"
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138877660_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_81d1d63c720ff6ce842c9f5b6f408786.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Сакский район в среду утром частично обесточены из-за аварии на сетях, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". В Сакском районе Крыма, по данным пресс-службы, без света остаются Ивановка и Михайловка. "Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – предупредили на предприятии. Ранее сообщалось, что 18 сел Сакского района Крыма остались без света в среду, 1 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260701/dzhankoyskiy-rayon-chastichno-ostalsya-bez-vody-iz-za-avarii-na-setyakh-krymenergo-1157292834.html
сакский район
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138877660_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09faeaff1d87df87c537cb41d5b70986.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, сакский район, ялта, гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма
Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
Ялта и Сакский район частично обесточены из-за аварии