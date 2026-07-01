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Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО

Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО

В России изменятся правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, в результате чего средняя выплата может вырасти на 10%. Об этом сообщили в Банке России. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T11:22

2026-07-01T11:22

2026-07-01T11:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В России изменятся правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, в результате чего средняя выплата может вырасти на 10%. Об этом сообщили в Банке России.Уточняется, что при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования (уплотнители, наклейки и другие) – расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит – не более 2% от цены заменяемых запчастей."В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%", – подчеркнули в Банке России.Ранее депутат Госдумы РФ Константин Бахарев заявил, что новый закон, разрешающий штрафовать водителей за управление автомобилем без полиса ОСАГО только раз в сутки, является важной превентивной мерой, ориентированной на второе полугодие 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГОПовышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИДоступные автомобили: как меняется авторынок Крыма и России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, новости, автомобиль, транспорт, выплаты и компенсации