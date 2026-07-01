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Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО
Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО
В России изменятся правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, в результате чего средняя выплата может вырасти на 10%. Об этом сообщили в Банке России. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T11:22
2026-07-01T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В России изменятся правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, в результате чего средняя выплата может вырасти на 10%. Об этом сообщили в Банке России.Уточняется, что при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования (уплотнители, наклейки и другие) – расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит – не более 2% от цены заменяемых запчастей."В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%", – подчеркнули в Банке России.Ранее депутат Госдумы РФ Константин Бахарев заявил, что новый закон, разрешающий штрафовать водителей за управление автомобилем без полиса ОСАГО только раз в сутки, является важной превентивной мерой, ориентированной на второе полугодие 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГОПовышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИДоступные автомобили: как меняется авторынок Крыма и России
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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осаго, новости, автомобиль, транспорт, выплаты и компенсации
Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО

Выплата за ремонт по ОСАГО может увеличиться на 10% – меняется методика расчета

11:22 01.07.2026
 
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Рублевые купюры и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В России изменятся правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, в результате чего средняя выплата может вырасти на 10%. Об этом сообщили в Банке России.
"Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО. Редакции справочников с учетом новых правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение 3 месяцев", – говорится в сообщении Центробанка.
Уточняется, что при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования (уплотнители, наклейки и другие) – расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит – не более 2% от цены заменяемых запчастей.
"В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%", – подчеркнули в Банке России.
Ранее депутат Госдумы РФ Константин Бахарев заявил, что новый закон, разрешающий штрафовать водителей за управление автомобилем без полиса ОСАГО только раз в сутки, является важной превентивной мерой, ориентированной на второе полугодие 2026 года.
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