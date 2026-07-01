Рейтинг@Mail.ru
ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260701/vsu-s-dronov-razbrosali-vzryvnye-ustroystva-na-ploschadyakh-v-rylske-1157298316.html
ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске
ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске - РИА Новости Крым, 01.07.2026
ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске
Вооруженные силы Украины атаковали город Рыльск в Курской области, где с беспилотников разбросали взрывные устройства на городских площадях. Погиб взрывотехник... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T11:54
2026-07-01T11:54
новости
курская область
александр хинштейн
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали город Рыльск в Курской области, где с беспилотников разбросали взрывные устройства на городских площадях. Погиб взрывотехник ОМОН, ранен сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.По его информации, обстановка в городе напряженная, объявлена опасность атаки БПЛА."Я призываю всех жителей быть крайне осмотрительными. Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы", – подчеркнул Хинштейн.Ранее сообщалось, что в ночь на среду дежурные силы российской ПВО сбили 179 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 16 регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на ПодмосковьеНалет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столицеВСУ массированно ударили по Ростовской области
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dae614d25cea8c28ce23ffb7e216744c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, курская область, александр хинштейн, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске

ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске – погиб взрывотехник

11:54 01.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали город Рыльск в Курской области, где с беспилотников разбросали взрывные устройства на городских площадях. Погиб взрывотехник ОМОН, ранен сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сегодня ночью с беспилотников ВСУ разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе. При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии... Также ранен сотрудник полиции", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
По его информации, обстановка в городе напряженная, объявлена опасность атаки БПЛА.
"Я призываю всех жителей быть крайне осмотрительными. Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы", – подчеркнул Хинштейн.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду дежурные силы российской ПВО сбили 179 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 16 регионами РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье
Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице
ВСУ массированно ударили по Ростовской области
НовостиКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными
13:17Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь
13:03Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно
12:54В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:34Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
12:29ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"
12:20В Крыму созрел урожай черешни - сколько соберут
12:09Массированный удар обесточил несколько областей Украины
11:54ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске
11:4538 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточены
11:33Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье
11:22Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО
11:11Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей
10:58Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
10:47Залужный идет в президенты Украины - СМИ
10:32Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
10:23Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе
10:16Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист
10:12Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле
10:03Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское
Лента новостейМолния