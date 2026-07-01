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ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске
ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске - РИА Новости Крым, 01.07.2026
ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске
Вооруженные силы Украины атаковали город Рыльск в Курской области, где с беспилотников разбросали взрывные устройства на городских площадях. Погиб взрывотехник... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T11:54
2026-07-01T11:54
2026-07-01T11:54
новости
курская область
александр хинштейн
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали город Рыльск в Курской области, где с беспилотников разбросали взрывные устройства на городских площадях. Погиб взрывотехник ОМОН, ранен сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.По его информации, обстановка в городе напряженная, объявлена опасность атаки БПЛА."Я призываю всех жителей быть крайне осмотрительными. Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы", – подчеркнул Хинштейн.Ранее сообщалось, что в ночь на среду дежурные силы российской ПВО сбили 179 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 16 регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на ПодмосковьеНалет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столицеВСУ массированно ударили по Ростовской области
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новости, курская область, александр хинштейн, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске
ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске – погиб взрывотехник