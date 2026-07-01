https://crimea.ria.ru/20260701/vs-rf-nanesli-udar-po-proizvodstvu-krylatykh-raket-neptun-1157300135.html
ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"
ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"
Российские военные нанесли удары по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения, сообщает в среду Минобороны... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T12:29
2026-07-01T12:29
2026-07-01T12:57
новости сво
противокорабельная ракета "нептун"
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70317080fbe2ce70b433b2c6d66100c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения, сообщает в среду Минобороны РФ.Также поражены площадки подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что на Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской областиСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2a272a63fad43da4f5f32689b5077af9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, противокорабельная ракета "нептун", удары по украине
ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"
ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения
12:29 01.07.2026 (обновлено: 12:57 01.07.2026)