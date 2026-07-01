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ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"
ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"
Российские военные нанесли удары по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения, сообщает в среду Минобороны... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T12:29
2026-07-01T12:57
новости сво
противокорабельная ракета "нептун"
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения, сообщает в среду Минобороны РФ.Также поражены площадки подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что на Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской областиСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
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новости сво, противокорабельная ракета "нептун", удары по украине
ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"

ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения

12:29 01.07.2026 (обновлено: 12:57 01.07.2026)
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения", – говорится в сводке российского ведомства.
Также поражены площадки подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что на Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ.
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