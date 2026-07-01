https://crimea.ria.ru/20260701/vlasti-razrabatyvayut-mery-podderzhki-dlya-turotrasli-kryma-1157310244.html

Власти разрабатывают меры поддержки для туротрасли Крыма

Власти разрабатывают меры поддержки для туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Власти разрабатывают меры поддержки для туротрасли Крыма

Федеральные и региональные власти разрабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T16:42

2026-07-01T16:42

2026-07-01T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Федеральные и региональные власти разрабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов республики.Непосредственное участие в этой работе принимает правительство Крыма, министерство курортов и туризма республики, федеральные власти, добавили в ведомстве.Отвечая на вопрос о том, могут ли путешественники вернуть деньги за несостоявшийся отдых, а отели оставить себе полную стоимость проживания, минкурортов привело оценку вице-президента Российского союза туриндустрии, Георгия Мохова.По его словам, ситуация имеет признаки форс-мажора, что освобождает стороны от ответственности, то есть от уплаты штрафов, неустоек и компенсации морального вреда в случае судебных споров. Но при этом средства размещения не освобождаются от самих выплат оплаченной стоимости проживания.В пятницу, 26 июня, в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что факт введения режима ЧС может стать юридическим основанием для снятия санкций (штрафов, пеней) по заключенным договорам для предпринимателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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