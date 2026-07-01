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В Турции произошла серия землетрясений

В Турции произошла серия землетрясений - РИА Новости Крым, 01.07.2026

В Турции произошла серия землетрясений

Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.6 произошла в Турции в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T14:07

2026-07-01T14:07

2026-07-01T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.6 произошла в Турции в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок максимальной магнитудой 3.6 произошел в восточной части страны в 09:31 по местному времени (совпадает с московским – ред.)Очаг залегал на глубине семь километров в 55 км к юго-западу от турецкого города Вана с населением в 371 тысячу человек и в 26 км от 12-тысячного Геваша.Кроме того, с начала суток среды в разных частях Турции зафиксированы более 20 толчков разной силы с магнитудой до 2,8 баллов. О пострадавших и разрушениях к этому часу не сообщается.Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с партнерами из Китая предложили новый алгоритм для прогноза землетрясений. Созданная компьютерная программа позволит точнее "видеть" строение земной коры и при этом не требует огромных вычислительных ресурсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервисЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами

турция

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, турция, происшествия, стихия, землетрясение