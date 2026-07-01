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В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ

В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ - РИА Новости Крым, 01.07.2026

В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ

аместителем главы администрации Судака назначен Дмитрий Лазарев, он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил мэр города Кирилл... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T19:21

2026-07-01T19:21

2026-07-01T19:21

крым

судак

кирилл чебышев

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

жкх

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Заместителем главы администрации Судака назначен Дмитрий Лазарев, он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил мэр города Кирилл Чебышев.В зоне ответственности вице-мэра будут находиться вопросы обеспечения стабильной работы коммунальной инфраструктуры, благоустройства территорий, содержания объектов городской среды и повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг, уточнил мэр.Чебышев выразил уверенность, что профессиональный опыт, ответственность и нацеленность на результат позволят Лазареву эффективно решать поставленные задачи и способствовать дальнейшему развитию муниципалитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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