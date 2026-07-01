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В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ
В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ
аместителем главы администрации Судака назначен Дмитрий Лазарев, он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил мэр города Кирилл... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T19:21
2026-07-01T19:21
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судак
кирилл чебышев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Заместителем главы администрации Судака назначен Дмитрий Лазарев, он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил мэр города Кирилл Чебышев.В зоне ответственности вице-мэра будут находиться вопросы обеспечения стабильной работы коммунальной инфраструктуры, благоустройства территорий, содержания объектов городской среды и повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг, уточнил мэр.Чебышев выразил уверенность, что профессиональный опыт, ответственность и нацеленность на результат позволят Лазареву эффективно решать поставленные задачи и способствовать дальнейшему развитию муниципалитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, судак, кирилл чебышев, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, политика
В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ

Дмитрий Лазарев назначен заместителем главы администрации Судака по вопросам ЖКХ

19:21 01.07.2026
 
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваДмитрий Лазарев
Дмитрий Лазарев
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Заместителем главы администрации Судака назначен Дмитрий Лазарев, он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил мэр города Кирилл Чебышев.
"На должность заместителя главы администрации города Судака назначен Дмитрий Викторович Лазарев. В новой должности Дмитрий Викторович будет курировать одно из важнейших направлений работы администрации — сферу жилищно-коммунального хозяйства", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
В зоне ответственности вице-мэра будут находиться вопросы обеспечения стабильной работы коммунальной инфраструктуры, благоустройства территорий, содержания объектов городской среды и повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг, уточнил мэр.
Чебышев выразил уверенность, что профессиональный опыт, ответственность и нацеленность на результат позволят Лазареву эффективно решать поставленные задачи и способствовать дальнейшему развитию муниципалитета.
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