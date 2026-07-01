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В Севастополе включили сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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В Севастополе включили сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе включили сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Севастополе включили сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена воздушна тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T09:16
2026-07-01T09:16
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена воздушна тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе включили сирены - объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу

09:16 01.07.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена воздушна тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале в МАКС.

При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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