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В Севастополе дали свет
В Севастополе дали свет - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Севастополе дали свет
В Севастополе вечером в среду снят режим временного ограничения электроснабжения всех потребителей, сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T22:25
2026-07-01T22:25
2026-07-01T22:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду снят режим временного ограничения электроснабжения всех потребителей, сообщает "Севастопольэнерго".Жителей города призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили в компании.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в Севастополе производятся временные отключения энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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