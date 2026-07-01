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В Севастополе дали свет - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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В Севастополе дали свет
В Севастополе дали свет - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Севастополе дали свет
В Севастополе вечером в среду снят режим временного ограничения электроснабжения всех потребителей, сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T22:25
2026-07-01T22:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду снят режим временного ограничения электроснабжения всех потребителей, сообщает "Севастопольэнерго".Жителей города призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили в компании.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в Севастополе производятся временные отключения энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе дали свет

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

22:25 01.07.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду снят режим временного ограничения электроснабжения всех потребителей, сообщает "Севастопольэнерго".

"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 21:58 1 июля 2026 года диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении.

Жителей города призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили в компании.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в Севастополе производятся временные отключения энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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