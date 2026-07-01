https://crimea.ria.ru/20260701/v-krymu-za-polgoda-unichtozhili-78-aviabomb-1157294772.html

В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб

В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб - РИА Новости Крым, 01.07.2026

В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб

С начала 2026 года на территории Крыма было обезврежено 816 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T09:49

2026-07-01T09:49

2026-07-01T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С начала 2026 года на территории Крыма было обезврежено 816 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Уточняется, что последние операции по обезвреживанию проходили в Керчи, Симферополе, Красноперекопском и Ленинском районах, где были найдены 13 взрывоопасных предметов: 5 минометных мин и 8 ручных гранат. В работах по изъятию, транспортировке и подрыву задействовали 12 специалистов-пиротехников и 4 единицы техники."Пиротехники Специализированного и Специального морского отрядов выполняют операции по обезвреживанию согласно всем правилам безопасности. Снаряды извлекаются из земли, погружаются в специальный автомобиль на песочную подушку и доставляются на полигон, где со всеми мерами предосторожности происходит контролируемый подрыв", - рассказали в крымском главке МЧС России.Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотникВ Херсонской области упал и не взорвался украинский FPV-дронСтатус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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