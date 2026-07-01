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В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб
В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб
С начала 2026 года на территории Крыма было обезврежено 816 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T09:49
2026-07-01T09:49
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С начала 2026 года на территории Крыма было обезврежено 816 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Уточняется, что последние операции по обезвреживанию проходили в Керчи, Симферополе, Красноперекопском и Ленинском районах, где были найдены 13 взрывоопасных предметов: 5 минометных мин и 8 ручных гранат. В работах по изъятию, транспортировке и подрыву задействовали 12 специалистов-пиротехников и 4 единицы техники."Пиротехники Специализированного и Специального морского отрядов выполняют операции по обезвреживанию согласно всем правилам безопасности. Снаряды извлекаются из земли, погружаются в специальный автомобиль на песочную подушку и доставляются на полигон, где со всеми мерами предосторожности происходит контролируемый подрыв", - рассказали в крымском главке МЧС России.Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотникВ Херсонской области упал и не взорвался украинский FPV-дронСтатус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС
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РИА Новости Крым
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В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб

В Крыму за полгода уничтожили 816 взрывоопасных предметов времен ВОВ

09:49 01.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПиротехники МЧС России уничтожили ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны
Пиротехники МЧС России уничтожили ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С начала 2026 года на территории Крыма было обезврежено 816 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Уничтожено 816 единиц опасных находок по всей территории крымского полуострова. Среди них - 78 авиабомб разного калибра и мощности. Стоит отметить, что снаряды находят как советского, так и немецкого производства 40-х годов прошлого века", - рассказали спасатели.
Уточняется, что последние операции по обезвреживанию проходили в Керчи, Симферополе, Красноперекопском и Ленинском районах, где были найдены 13 взрывоопасных предметов: 5 минометных мин и 8 ручных гранат. В работах по изъятию, транспортировке и подрыву задействовали 12 специалистов-пиротехников и 4 единицы техники.
"Пиротехники Специализированного и Специального морского отрядов выполняют операции по обезвреживанию согласно всем правилам безопасности. Снаряды извлекаются из земли, погружаются в специальный автомобиль на песочную подушку и доставляются на полигон, где со всеми мерами предосторожности происходит контролируемый подрыв", - рассказали в крымском главке МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.
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