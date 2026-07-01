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В Крыму созрел урожай черешни - сколько соберут
В Крыму созрел урожай черешни - сколько соберут - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Крыму созрел урожай черешни - сколько соберут
В этом году крымские аграрии планируют собрать около 1,7 тысячи тонн черешни с площади почти 781 гектар. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T12:20
2026-07-01T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В этом году крымские аграрии планируют собрать около 1,7 тысячи тонн черешни с площади почти 781 гектар. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе минсельхоза республики."Несмотря на капризы весенней погоды, аграрии приступили к уборочным работам в черешневых садах в плановые сроки. Текущий гидротермальный режим благоприятен для плодовых культур, а качество урожая не вызывает опасений", - заверили в профильном министерстве.В Крыму черешневые сады раскинулись в Бахчисарайском, Симферопольском, Сакском, Красногвардейском, Советском и Нижнегорском районах. Здесь выращивают наиболее востребованные у крымчан сорта черешни: "Крупноплодная", "Валерий Чкалов", "Амулет", "Мелитопольская черная", "Александрия" и "Эйфория".В этом году урожай будут собирать с площади почти 781 гектаров. Так, в прошлом году с этой территории собрали больше 451 тонн черешни, но тогда валовый сбор был меньше из-за неблагоприятных природно-климатических условий - заморозков и почвенной засухи.При этом отмечается, что была зафиксирована статистическая гибель части цветков (в пределах 30-40%), однако для формирования полноценного товарного урожая оставшегося цвета оказалось достаточно, поскольку сохранность даже 20-27% цветков гарантирует хороший сбор. Потери носили естественный характер и не превышали многолетних значений, добавили в минсельхозе.Уборка урожая черешни продлится до конца июля.Ранее в черешневых садах Севастополя также стартовала уборка урожая, аграрии планируют собрать 130 тонн ягод, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.Также на полуострове стартовала уборочная кампания ранних зерновых культур. 180 тысяч гектаров раннего ячменя предстоит собрать аграриям в ближайшее время, а общая площадь зерновых – 540 тысяч гектаров, рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму" министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгареПогода в Крыму снова испытывает аграриев на прочность – глава МинсельхозаРоссельхознадзор ограничивает ввоз фруктов и винограда из Армении
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, урожай в крыму, минсельхоз крыма, сады крыма
В Крыму созрел урожай черешни - сколько соберут
В Крыму аграрии планируют собрать около 1,7 тысячи тонн черешни
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым
. В этом году крымские аграрии планируют собрать около 1,7 тысячи тонн черешни с площади почти 781 гектар. Об этом РИА Новости Крым
рассказали в пресс-службе минсельхоза республики.
"Несмотря на капризы весенней погоды, аграрии приступили к уборочным работам в черешневых садах в плановые сроки. Текущий гидротермальный режим благоприятен для плодовых культур, а качество урожая не вызывает опасений", - заверили в профильном министерстве.
В Крыму черешневые сады раскинулись в Бахчисарайском, Симферопольском, Сакском, Красногвардейском, Советском и Нижнегорском районах. Здесь выращивают наиболее востребованные у крымчан сорта черешни: "Крупноплодная", "Валерий Чкалов", "Амулет", "Мелитопольская черная", "Александрия" и "Эйфория".
В этом году урожай будут собирать с площади почти 781 гектаров. Так, в прошлом году с этой территории собрали больше 451 тонн черешни, но тогда валовый сбор был меньше из-за неблагоприятных природно-климатических условий - заморозков и почвенной засухи.
"Согласно предварительным данным, (в этом сезоне – ред.) валовой сбор по данной культуре может составить более 1,7 тысячи тонн. На текущую дату аграриями собрано более 100 тонн черешни. Несмотря на весенние заморозки и дождливую погоду, объективного ущерба урожаю нет", - заверили в министерстве.
При этом отмечается, что была зафиксирована статистическая гибель части цветков (в пределах 30-40%), однако для формирования полноценного товарного урожая оставшегося цвета оказалось достаточно, поскольку сохранность даже 20-27% цветков гарантирует хороший сбор. Потери носили естественный характер и не превышали многолетних значений, добавили в минсельхозе.
Уборка урожая черешни продлится до конца июля.
Ранее в черешневых садах Севастополя также стартовала уборка
урожая, аграрии планируют собрать 130 тонн ягод, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.
Также на полуострове стартовала уборочная кампания
ранних зерновых культур. 180 тысяч гектаров раннего ячменя предстоит собрать аграриям в ближайшее время, а общая площадь зерновых – 540 тысяч гектаров, рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму" министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
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