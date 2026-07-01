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В Крыму ребенок потерялся в лесу
В Крыму ребенок потерялся в лесу - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Крыму ребенок потерялся в лесу
Девочка-подросток потерялась в лесу в Кировском районе Крыма. Ребенка нашли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T21:05
2026-07-01T21:05
2026-07-01T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Девочка-подросток потерялась в лесу в Кировском районе Крыма. Ребенка нашли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Кроме того, в горах под Феодосией заблудились две женщины. Их нашли в районе горы Панова. Медицинская помощь туристкам не потребовалась.Всего для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым 4 человека и 1 единица техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Крыму ребенок потерялся в лесу
В Кировском районе Крыма в лесу потерялась девочка-подросток