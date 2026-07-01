Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ребенок потерялся в лесу - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260701/v-krymu-rebenok-poteryalsya-v-lesu-1157317250.html
В Крыму ребенок потерялся в лесу
В Крыму ребенок потерялся в лесу - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Крыму ребенок потерялся в лесу
Девочка-подросток потерялась в лесу в Кировском районе Крыма. Ребенка нашли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T21:05
2026-07-01T21:05
крым
кировский район крыма
леса крыма
гу мчс рф по республике крым
дети
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/01/1157317007_0:0:752:424_1920x0_80_0_0_3835d2e2aa91908b5cf48b9dfe44075e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Девочка-подросток потерялась в лесу в Кировском районе Крыма. Ребенка нашли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Кроме того, в горах под Феодосией заблудились две женщины. Их нашли в районе горы Панова. Медицинская помощь туристкам не потребовалась.Всего для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым 4 человека и 1 единица техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
кировский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/01/1157317007_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_23090190c91b32b462db207a9c10f56f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, кировский район крыма, леса крыма, гу мчс рф по республике крым, дети, происшествия, новости крыма
В Крыму ребенок потерялся в лесу

В Кировском районе Крыма в лесу потерялась девочка-подросток

21:05 01.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Кировском районе Крыма в лесу потерялась девочка-подросток
В Кировском районе Крыма в лесу потерялась девочка-подросток
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Девочка-подросток потерялась в лесу в Кировском районе Крыма. Ребенка нашли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"В лесной зоне Кировского района помощь потребовалась девочке-подростку. Спасатели провели мероприятия по поиску ребенка и доставили в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась", - сообщили спасатели.
Кроме того, в горах под Феодосией заблудились две женщины. Их нашли в районе горы Панова. Медицинская помощь туристкам не потребовалась.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ горах под Феодосией заблудились две женщины
В горах под Феодосией заблудились две женщины
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В горах под Феодосией заблудились две женщины
Всего для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым 4 человека и 1 единица техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКировский район КрымаЛеса КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымдетиПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05В Крыму ребенок потерялся в лесу
20:52Тысячи "цветков забвения" распустились в Никитском ботаническом саду
20:42Первые звонки по телефону в России стоили 4 коровы – инфографика
20:30Новые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника
20:15Бензин в Крыму: как проверить качество топлива
19:53От героев страны к граненому стакану: жизнь и творчество Веры Мухиной
19:47Пенсионерка поймала выпавшего из окна 4-го этажа ребенка в Калининграде
19:34Реставрация второго корпуса галереи Айвазовского в Феодосии завершена на 90%
19:21В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ
19:14Набережную Евпатории включили в список опасных для купания мест
19:06Город Саки на западе Крыма на весь день останется без света
18:47В Германии предъявили обвинения украинцу в подрыве "Северных потоков"
18:31Бензин в Крыму: в минтопэнерго прокомментировали ситуацию
18:11Украинский беспилотник упал в Турции
17:57В четырех районах Крыма запустили аварийный роуминг
17:51Крымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу Днепра
17:43Часть Херсонской области остается без света
17:33Помочь Серкану: нигериец прикинулся турком и обманул поклонницу сериалов на 3 млн
17:13Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован
16:46Погиб актер из культового сериала "Бригада"
Лента новостейМолния