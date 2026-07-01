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В Крыму ограничили посещение лесов - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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В Крыму ограничили посещение лесов
В Крыму ограничили посещение лесов - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Крыму ограничили посещение лесов
С 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T08:16
2026-07-01T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что такие меры нужны для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в регионе. Исключение составляет ряд обустроенных мест отдыха граждан в лесах.Напомним, с 24 июня на территории полуострова действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в КрымуКакие экологические тропы будут доступны для посещения в Ялтинском заповедникеЖара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
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4.7
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новости крыма, крым, леса крыма, мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя, пожарная безопасность, противопожарный режим
В Крыму ограничили посещение лесов

В Крыму с 1 июля введено ограничение пребывания граждан в лесах

08:16 01.07.2026 (обновлено: 08:18 01.07.2026)
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму введено ограничение на посещение лесов
В Крыму введено ограничение на посещение лесов
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Приказом Минэкологии Крыма с 1 июля введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такие меры нужны для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в регионе. Исключение составляет ряд обустроенных мест отдыха граждан в лесах.
Напомним, с 24 июня на территории полуострова действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.
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