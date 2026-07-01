https://crimea.ria.ru/20260701/v-krymu-ogranichili-poseschenie-lesov-1157292670.html

В Крыму ограничили посещение лесов

В Крыму ограничили посещение лесов - РИА Новости Крым, 01.07.2026

В Крыму ограничили посещение лесов

С 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T08:16

2026-07-01T08:16

2026-07-01T08:18

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противопожарный режим

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что такие меры нужны для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в регионе. Исключение составляет ряд обустроенных мест отдыха граждан в лесах.Напомним, с 24 июня на территории полуострова действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в КрымуКакие экологические тропы будут доступны для посещения в Ялтинском заповедникеЖара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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