Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260701/v-krymu-obyavili-raketnuyu-opasnost-1157278939.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T09:25
2026-07-01T09:25
срочные новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
ракетная опасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155721485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac4b1bc3fa532fe0eef4b693274d3901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155721485_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_7288c599638fc4bb70f7a34e6859b2bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, ракетная опасность
В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность

09:25 01.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Срочные новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяРакетная опасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье
11:22Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО
11:11Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей
10:58Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
10:47Залужный идет в президенты Украины - СМИ
10:32Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
10:23Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе
10:16Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист
10:12Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле
10:03Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское
09:52Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
09:51В Крыму отбой ракетной опасности
09:49В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб
09:37В Казахстане вступила в силу новая конституция
09:25В Крыму объявили ракетную опасность
09:24На Крымском мосту начала расти очередь: обстановка на утро среды
09:16В Севастополе включили сирены - объявлена воздушная тревога
09:16Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже
09:07Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России
08:52179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ
Лента новостейМолния