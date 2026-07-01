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В Крыму обесточены 18 сел в Сакском районе - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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В Крыму обесточены 18 сел в Сакском районе
В Крыму обесточены 18 сел в Сакском районе - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Крыму обесточены 18 сел в Сакском районе
18 сел Сакского района Крыма остались без света в среду, 1 июля. Об этом сообщил глава администрации района Игорь Никуленков. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T08:07
2026-07-01T08:07
сакский район
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электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. 18 сел Сакского района Крыма остались без света в среду, 1 июля. Об этом сообщил глава администрации района Игорь Никуленков.Никуленков уточнил, что ограничено энергоснабжение сел Уютное, Фурманово, Шишкино, Абрикосово, Вересаево, Воробьево, Огневое, Порьфирьевка, Известковое, Колоски, Желтокаменка, Добрушино, Нива, Веселовка, Туннельное, Кольцевое, Победное, Великое.Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Накануне сообщалось, что восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывали к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжениеНовости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензиномВ Алуште вводят веерные отключения света
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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сакский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, лэп, отключение электроэнергии
В Крыму обесточены 18 сел в Сакском районе

В Крыму обесточены 18 населенных пунктов в Сакском районе полуострова

08:07 01.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. 18 сел Сакского района Крыма остались без света в среду, 1 июля. Об этом сообщил глава администрации района Игорь Никуленков.
"Аварийное отключение электроэнергии. Ведутся восстановительные работы бригадами РЭС", – написал глава района в своем канале в МАКС.
Никуленков уточнил, что ограничено энергоснабжение сел Уютное, Фурманово, Шишкино, Абрикосово, Вересаево, Воробьево, Огневое, Порьфирьевка, Известковое, Колоски, Желтокаменка, Добрушино, Нива, Веселовка, Туннельное, Кольцевое, Победное, Великое.
Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
Накануне сообщалось, что восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывали к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка.
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Сакский районНовости КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаЛЭПОтключение электроэнергии
 
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