https://crimea.ria.ru/20260701/v-krymu-obestocheny-18-sel-v-sakskom-rayone-1157292230.html

В Крыму обесточены 18 сел в Сакском районе

В Крыму обесточены 18 сел в Сакском районе - РИА Новости Крым, 01.07.2026

В Крыму обесточены 18 сел в Сакском районе

18 сел Сакского района Крыма остались без света в среду, 1 июля. Об этом сообщил глава администрации района Игорь Никуленков. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T08:07

2026-07-01T08:07

2026-07-01T08:07

сакский район

новости крыма

электроэнергия

электричество

электросети крыма

лэп

отключение электроэнергии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_827021fb29dd8f34cddc65359a8611e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. 18 сел Сакского района Крыма остались без света в среду, 1 июля. Об этом сообщил глава администрации района Игорь Никуленков.Никуленков уточнил, что ограничено энергоснабжение сел Уютное, Фурманово, Шишкино, Абрикосово, Вересаево, Воробьево, Огневое, Порьфирьевка, Известковое, Колоски, Желтокаменка, Добрушино, Нива, Веселовка, Туннельное, Кольцевое, Победное, Великое.Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Накануне сообщалось, что восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывали к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжениеНовости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензиномВ Алуште вводят веерные отключения света

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сакский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, лэп, отключение электроэнергии