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В Казахстане вступила в силу новая конституция - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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В Казахстане вступила в силу новая конституция
В Казахстане вступила в силу новая конституция - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Казахстане вступила в силу новая конституция
С 1 июля в Казахстане вступила в силу принятая на референдуме 15 марта конституция, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Касым-Жомарт... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T09:37
2026-07-01T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С 1 июля в Казахстане вступила в силу принятая на референдуме 15 марта конституция, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Касым-Жомарт Токаева.Нынешняя конституция, закрепляющая новую систему государственного устройства, включая переход к однопалатному парламенту, стала третьей в истории независимого Казахстана. Первая была принята в 1993 году, вторая - в 1995 году. В нее в последующие годы неоднократно вносились изменения через парламент, а в 2022 году часть поправок была вынесена на референдум.В послании народу 8 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости проведения конституционной реформы в стране и перехода от двухпалатного парламента - Мажилиса и Сената - к однопалатному - Курултаю.Инициативу главы Казахстана о создании однопалатного парламента закрепили в новом основном законе. Кроме того, в новой конституции восстановлена должность вице-президента. Этот пост в республике существовал в 1991-1996 годах, после чего был упразднен. Согласно основному закону, вице-президент назначается президентом страны с согласия Курултая. Также конституция изменила порядок проведения президентских выборов: вместо фиксированной даты в первое воскресенье декабря они проводятся не позднее чем за два месяца до окончания семилетнего срока полномочий президента.Казахстанский лидер поздравил сограждан с вступлением в силу основного закона страны. Он отметил, что этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества. Он подчеркнул, что на общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед."От всего сердца поздравляю вас с поистине эпохальным событием – вступлением в силу новой конституции нашей страны! Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана." - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российско-казахстанские отношения динамично развиваются и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.Также 28 мая 2026 года президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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казахстан, касым-жомарт токаев, новости, в мире
В Казахстане вступила в силу новая конституция

В Казахстане с 1 июля вступила в силу новая конституция

09:37 01.07.2026
 
© Radosław Drożdżewski/wikimedia.orgФлаг Казахстана
Флаг Казахстана
© Radosław Drożdżewski/wikimedia.org
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С 1 июля в Казахстане вступила в силу принятая на референдуме 15 марта конституция, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Касым-Жомарт Токаева.
Нынешняя конституция, закрепляющая новую систему государственного устройства, включая переход к однопалатному парламенту, стала третьей в истории независимого Казахстана. Первая была принята в 1993 году, вторая - в 1995 году. В нее в последующие годы неоднократно вносились изменения через парламент, а в 2022 году часть поправок была вынесена на референдум.
В послании народу 8 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости проведения конституционной реформы в стране и перехода от двухпалатного парламента - Мажилиса и Сената - к однопалатному - Курултаю.
Инициативу главы Казахстана о создании однопалатного парламента закрепили в новом основном законе. Кроме того, в новой конституции восстановлена должность вице-президента. Этот пост в республике существовал в 1991-1996 годах, после чего был упразднен. Согласно основному закону, вице-президент назначается президентом страны с согласия Курултая. Также конституция изменила порядок проведения президентских выборов: вместо фиксированной даты в первое воскресенье декабря они проводятся не позднее чем за два месяца до окончания семилетнего срока полномочий президента.
Казахстанский лидер поздравил сограждан с вступлением в силу основного закона страны. Он отметил, что этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества. Он подчеркнул, что на общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед.
"От всего сердца поздравляю вас с поистине эпохальным событием – вступлением в силу новой конституции нашей страны! Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана." - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российско-казахстанские отношения динамично развиваются и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
Также 28 мая 2026 года президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.
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КазахстанКасым-Жомарт ТокаевНовостиВ мире
 
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