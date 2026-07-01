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В Казахстане вступила в силу новая конституция

В Казахстане вступила в силу новая конституция - РИА Новости Крым, 01.07.2026

В Казахстане вступила в силу новая конституция

С 1 июля в Казахстане вступила в силу принятая на референдуме 15 марта конституция, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Касым-Жомарт... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T09:37

2026-07-01T09:37

2026-07-01T09:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С 1 июля в Казахстане вступила в силу принятая на референдуме 15 марта конституция, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Касым-Жомарт Токаева.Нынешняя конституция, закрепляющая новую систему государственного устройства, включая переход к однопалатному парламенту, стала третьей в истории независимого Казахстана. Первая была принята в 1993 году, вторая - в 1995 году. В нее в последующие годы неоднократно вносились изменения через парламент, а в 2022 году часть поправок была вынесена на референдум.В послании народу 8 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости проведения конституционной реформы в стране и перехода от двухпалатного парламента - Мажилиса и Сената - к однопалатному - Курултаю.Инициативу главы Казахстана о создании однопалатного парламента закрепили в новом основном законе. Кроме того, в новой конституции восстановлена должность вице-президента. Этот пост в республике существовал в 1991-1996 годах, после чего был упразднен. Согласно основному закону, вице-президент назначается президентом страны с согласия Курултая. Также конституция изменила порядок проведения президентских выборов: вместо фиксированной даты в первое воскресенье декабря они проводятся не позднее чем за два месяца до окончания семилетнего срока полномочий президента.Казахстанский лидер поздравил сограждан с вступлением в силу основного закона страны. Он отметил, что этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества. Он подчеркнул, что на общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед."От всего сердца поздравляю вас с поистине эпохальным событием – вступлением в силу новой конституции нашей страны! Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана." - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российско-казахстанские отношения динамично развиваются и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.Также 28 мая 2026 года президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, касым-жомарт токаев, новости, в мире