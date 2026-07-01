https://crimea.ria.ru/20260701/v-germanii-predyavili-obvineniya-ukraintsu-v-podryve-severnykh-potokov-1157314568.html

В Германии предъявили обвинения украинцу в подрыве "Северных потоков"

В Германии предъявили обвинения украинцу в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости Крым, 01.07.2026

В Германии предъявили обвинения украинцу в подрыве "Северных потоков"

Федеральная прокуратура Германии предъявила первые официальные обвинения гражданину Украины по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T18:47

2026-07-01T18:47

2026-07-01T18:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Федеральная прокуратура Германии предъявила первые официальные обвинения гражданину Украины по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал ARD.Как сообщает телеканал, предполагаемого диверсанта обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру.Отмечается, что по международному уголовному праву действия гражданина Украины квалифицируются как военное преступление.Ранее в Бундестаге заявили, что подрыв газопроводов "Северный поток" является актом государственного терроризма, за который Киев должен репарации Германии.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"У Европы нет замены "Турецкому потоку"Европа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – Дмитриев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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