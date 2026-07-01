https://crimea.ria.ru/20260701/v-dvukh-poselkakh-na-zapade-kryma-vvodyat-grafik-podachi-vody-1157304702.html

В двух поселках на западе Крыма вводят график подачи воды

В двух поселках на западе Крыма вводят график подачи воды - РИА Новости Крым, 01.07.2026

В двух поселках на западе Крыма вводят график подачи воды

В крымских поселках Новоозерное и Мирный с 2 по 7 июля из-за нестабильной подачи электроэнергии вводится временный график подачи воды. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T16:01

2026-07-01T16:01

2026-07-01T15:01

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вода крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В крымских поселках Новоозерное и Мирный с 2 по 7 июля из-за нестабильной подачи электроэнергии вводится временный график подачи воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.Подача воды будет осуществляться по следующему графику:– с 05:30 до 10:30;– с 17:30 до 22:30.Причинами ограничений в администрации назвали многочисленные отключения и нестабильную подачу электроэнергии. В пресс-службе пояснили, что из‑за перебоев электроснабжения и остановки скважин резервуары с чистой водой медленно заполняются.Отмечается, что в случае увеличения запаса чистой воды в резервуарах график подачи воды может быть скорректирован.Евпатории на фоне нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов временно ввели график подачи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуштинском округе ввели график подачи водыВ Джанкое вода будет подаваться по графикуКак в Крыму строят объекты по госпрограмме

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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