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В четырех районах Крыма запустили аварийный роуминг

В четырех районах Крыма запустили аварийный роуминг - РИА Новости Крым, 01.07.2026

В четырех районах Крыма запустили аварийный роуминг

В четырех районах Крыма и городе Армянск запущен аварийный роуминг из-за периодических перебоев в работе мобильной связи. Об этом сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T17:57

2026-07-01T17:57

2026-07-01T17:57

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма и городе Армянск запущен аварийный роуминг из-за периодических перебоев в работе мобильной связи. Об этом сообщил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.По его словам, аварийный режим позволит абонентам оставаться на связи, совершать звонки и отправлять SMS даже при нестабильной работе основного оператора.Куршутов пояснил, что сейчас операторы связи определяют вышки для максимального покрытия территорий мобильной связью, затем туда направляются бригады для установки генераторов.Он также сообщил, что временные отключения электроэнергии являются причиной перебоев со связью. Базовые станции оснащены аккумуляторными батареями, которые позволяют им работать автономно. Однако если отключение электричества превышает период работоспособности батарей, они разряжаются, и работа станции прекращается. В таких случаях службы оперативно задействуют генераторы. Как только подача энергии восстанавливается - станции автоматически возвращаются в штатный режим работы.Куршутов подчеркнул, что вся инфраструктура связи в Республике Крым полностью исправна.В среду, 1 июля, стало известно, что в Крыму действуют временные ограничения электроснабжения. Графики подачи света введены в пяти городах и 10 районах.Также Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия и Армянск обесточены после массированной атаки ВСУ38 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточеныДжанкойский район частично остался без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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