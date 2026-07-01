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В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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В Черном море уничтожены безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 01.07.2026
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
Флот уничтожил украинские безэкипажные катера в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T12:54
2026-07-01T13:14
черное море
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Флот уничтожил украинские безэкипажные катера в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиационных бомб противника, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.Накануне в оборонном ведомстве заявили об уничтожении семи безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.Ранее сообщалось, что в ночь на среду дежурные силы российской ПВО сбили 179 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 16 регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областяхМассированный удар обесточил несколько областей Украины
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черное море, новости сво, новости, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера

В Черном море уничтожены безэкипажные катера

12:54 01.07.2026 (обновлено: 13:14 01.07.2026)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Флот уничтожил украинские безэкипажные катера в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.
"Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера", – сказано в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиационных бомб противника, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.
Накануне в оборонном ведомстве заявили об уничтожении семи безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду дежурные силы российской ПВО сбили 179 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями и еще 16 регионами РФ.
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Черное мореНовости СВОНовостиНовости КрымаКрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безэкипажные катера
 
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