Рейтинг@Mail.ru
Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260701/unichtozhit-vrazheskie-drony-kak-rabotayut-ognevye-gruppy-dnepra-1157290411.html
Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
Более десятка беспилотников различного типа ежедневно уничтожают военные группировки войск "Днепр" в небе над Херсонской областью. О работе мобильных огневых... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T10:58
2026-07-01T10:58
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1e/1157290136_53:0:1251:674_1920x0_80_0_0_60d8932c4af2d1580ac0f22dee6b5a69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Более десятка беспилотников различного типа ежедневно уничтожают военные группировки войск "Днепр" в небе над Херсонской областью. О работе мобильных огневых групп проинформировали в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, мобильные зенитные огневые группы 18-й общевойсковой армии из подразделений "Днепра" сформированы в каждом подразделении объединения и вооружены зенитными установками ЗУ-23-2, крупнокалиберными пулеметами и пулеметами Калашникова на турелях.Чтобы результативно уничтожать вражеские разведывательные и ударные беспилотники самолетного типа, мобильные огневые группы работают в связке с расчетами зенитных БПЛА-перехватчиков, которые применяют их для уничтожения дронов противника тараном, добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областьюДесантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской областиСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1e/1157290136_202:0:1101:674_1920x0_80_0_0_7ad80e55ca45b745f56dc078e379c6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, группировка войск "днепр"
Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"

В Херсонской области огневые группы российских войск уничтожают вражеские дроны - видео

10:58 01.07.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Более десятка беспилотников различного типа ежедневно уничтожают военные группировки войск "Днепр" в небе над Херсонской областью. О работе мобильных огневых групп проинформировали в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, мобильные зенитные огневые группы 18-й общевойсковой армии из подразделений "Днепра" сформированы в каждом подразделении объединения и вооружены зенитными установками ЗУ-23-2, крупнокалиберными пулеметами и пулеметами Калашникова на турелях.

"Огневые группы размещаются с учетом организации их взаимодействия с прикрываемыми подразделениями и объектами. В местах, где существует наибольшая угроза, они встраиваются в боевые порядки, организуя эшелонированную оборону. Мобильные огневые группы базируются на бронированных транспортных средствах, что обеспечивает их высокую мобильность и способность оперативно реагировать угрозы с воздуха со стороны ВСУ", – информирует российское военное ведомство.

Чтобы результативно уничтожать вражеские разведывательные и ударные беспилотники самолетного типа, мобильные огневые группы работают в связке с расчетами зенитных БПЛА-перехватчиков, которые применяют их для уничтожения дронов противника тараном, добавили в Минобороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью
Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье
11:22Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО
11:11Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей
10:58Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
10:47Залужный идет в президенты Украины - СМИ
10:32Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
10:23Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе
10:16Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист
10:12Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле
10:03Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское
09:52Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
09:51В Крыму отбой ракетной опасности
09:49В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб
09:37В Казахстане вступила в силу новая конституция
09:25В Крыму объявили ракетную опасность
09:24На Крымском мосту начала расти очередь: обстановка на утро среды
09:16В Севастополе включили сирены - объявлена воздушная тревога
09:16Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже
09:07Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России
08:52179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ
Лента новостейМолния