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Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
Более десятка беспилотников различного типа ежедневно уничтожают военные группировки войск "Днепр" в небе над Херсонской областью. О работе мобильных огневых... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T10:58
2026-07-01T10:58
2026-07-01T10:58
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новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Более десятка беспилотников различного типа ежедневно уничтожают военные группировки войск "Днепр" в небе над Херсонской областью. О работе мобильных огневых групп проинформировали в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, мобильные зенитные огневые группы 18-й общевойсковой армии из подразделений "Днепра" сформированы в каждом подразделении объединения и вооружены зенитными установками ЗУ-23-2, крупнокалиберными пулеметами и пулеметами Калашникова на турелях.Чтобы результативно уничтожать вражеские разведывательные и ударные беспилотники самолетного типа, мобильные огневые группы работают в связке с расчетами зенитных БПЛА-перехватчиков, которые применяют их для уничтожения дронов противника тараном, добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областьюДесантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской областиСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, группировка войск "днепр"
Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
В Херсонской области огневые группы российских войск уничтожают вражеские дроны - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Более десятка беспилотников различного типа ежедневно уничтожают военные группировки войск "Днепр" в небе над Херсонской областью. О работе мобильных огневых групп проинформировали в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, мобильные зенитные огневые группы 18-й общевойсковой армии из подразделений "Днепра" сформированы в каждом подразделении объединения и вооружены зенитными установками ЗУ-23-2, крупнокалиберными пулеметами и пулеметами Калашникова на турелях.
"Огневые группы размещаются с учетом организации их взаимодействия с прикрываемыми подразделениями и объектами. В местах, где существует наибольшая угроза, они встраиваются в боевые порядки, организуя эшелонированную оборону. Мобильные огневые группы базируются на бронированных транспортных средствах, что обеспечивает их высокую мобильность и способность оперативно реагировать угрозы с воздуха со стороны ВСУ", – информирует российское военное ведомство.
Чтобы результативно уничтожать вражеские разведывательные и ударные беспилотники самолетного типа, мобильные огневые группы работают в связке с расчетами зенитных БПЛА-перехватчиков, которые применяют их для уничтожения дронов противника тараном, добавили в Минобороны.
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