https://crimea.ria.ru/20260701/unichtozhit-vrazheskie-drony-kak-rabotayut-ognevye-gruppy-dnepra-1157290411.html

Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"

Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра" - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"

Более десятка беспилотников различного типа ежедневно уничтожают военные группировки войск "Днепр" в небе над Херсонской областью. О работе мобильных огневых... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T10:58

2026-07-01T10:58

2026-07-01T10:58

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Более десятка беспилотников различного типа ежедневно уничтожают военные группировки войск "Днепр" в небе над Херсонской областью. О работе мобильных огневых групп проинформировали в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, мобильные зенитные огневые группы 18-й общевойсковой армии из подразделений "Днепра" сформированы в каждом подразделении объединения и вооружены зенитными установками ЗУ-23-2, крупнокалиберными пулеметами и пулеметами Калашникова на турелях.Чтобы результативно уничтожать вражеские разведывательные и ударные беспилотники самолетного типа, мобильные огневые группы работают в связке с расчетами зенитных БПЛА-перехватчиков, которые применяют их для уничтожения дронов противника тараном, добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областьюДесантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской областиСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, группировка войск "днепр"