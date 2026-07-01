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Украинский беспилотник упал в Турции
Украинский беспилотник упал в Турции - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Украинский беспилотник упал в Турции
Украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции Трабзон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T18:11
2026-07-01T18:11
2026-07-01T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции Трабзон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.Местные жители испытали панику при виде дрона, добавили в агентстве. В связи с инцидентом начата проверка.Ранее беспилотники и их обломки обнаружили в ряде провинций Турции на Черном море. 14 июня вооруженный беспилотный летательный аппарат, способный нести боеприпасы, обнаружили на побережье Черного моря в районе пляжа Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону.19 мая в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины, заявлял министр обороны страны Ханно Певкур. 7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, дронов было два и, предположительно, они украинские.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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турция, в мире, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Украинский беспилотник упал в Турции
В Турции упал украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки