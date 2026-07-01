https://crimea.ria.ru/20260701/ukrainskiy-bespilotnik-upal-v-turtsii-1157314062.html

Украинский беспилотник упал в Турции

Украинский беспилотник упал в Турции - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Украинский беспилотник упал в Турции

Украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции Трабзон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T18:11

2026-07-01T18:11

2026-07-01T18:11

турция

в мире

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/99/1117689942_0:163:3061:1884_1920x0_80_0_0_400b4ed8c4d4ac47d9ea8ebb6faba3a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции Трабзон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.Местные жители испытали панику при виде дрона, добавили в агентстве. В связи с инцидентом начата проверка.Ранее беспилотники и их обломки обнаружили в ряде провинций Турции на Черном море. 14 июня вооруженный беспилотный летательный аппарат, способный нести боеприпасы, обнаружили на побережье Черного моря в районе пляжа Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону.19 мая в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины, заявлял министр обороны страны Ханно Певкур. 7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, дронов было два и, предположительно, они украинские.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости