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Тысячи "цветков забвения" распустились в Никитском ботаническом саду - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Тысячи "цветков забвения" распустились в Никитском ботаническом саду
Тысячи "цветков забвения" распустились в Никитском ботаническом саду - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Тысячи "цветков забвения" распустились в Никитском ботаническом саду
В Никитском ботаническом саду под открытым небом открылась выставка лилейников. Тут можно увидеть множество сортов этого летнего цветка кремовых и персиковых,... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T20:52
2026-07-01T20:52
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду под открытым небом открылась выставка лилейников. Тут можно увидеть множество сортов этого летнего цветка кремовых и персиковых, бордовых и ярко-розовых оттенков как простых, так и махровых форм. Об этом сообщили в пресс-службе сада.Выставка открылась в Верхнем парке Арборетума. Всего на ней представлено 155 образцов цветов.Всего же коллекция лилейников Никитского ботанического сада насчитывает 225 видов, сортов и гибридных форм. Она пополняется с первых лет существования Никитского ботанического сада и по сей день."Наши ученые целенаправленно работают над выведением сортов, которые прекрасно чувствуют себя в жарком, сухом климате Южного берега Крыма и схожих с ним регионов, – делится подробностями Юрий Плугатарь. – Выведенные ими сорта обладают высокой жаро- и засухоустойчивостью и одновременно – хорошей зимостойкостью".Также селекционеры НБС ищут и закрепляют различные интересные признаки: разные формы цветка, необычная окраска, сроки и продолжительность цветения, высота растения, прочность цветоносов, устойчивость к болезням, объясняют в пресс-службе.Традиция культивирования лилейников зародилась в Китае. На родине лилейник называют "цветком забвения": легенда гласит, что человека, любующегося цветками лилейника, покидают все горести и печали. К середине XIX века лилейники уже прочно обосновались в садах Европы, откуда переселились в Северную Америку. Так широко эти растения распространились благодаря своей чрезвычайной способности адаптироваться к различным климатическим условиям. Цветок лилейника живет только сутки, но обилие бутонов создает эффект непрерывного цветения, ведь на одном взрослом растении образуется до тридцати цветоносов со множеством цветков, которые распускаются один за другим. Выставка лилейников предположительно продлится до третьей декады августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный и научный: 215 лет Никитскому ботаническому садуВ Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных маселУстроитель Сада: cалгирский мудрец Христиан Стевен
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, никитский ботанический сад, новости крыма, природа, цветы
Тысячи "цветков забвения" распустились в Никитском ботаническом саду

В Крыму в Никитском ботаническом саду на выставке представлены 155 сортов лилейников

20:52 01.07.2026
 
© Никитский ботанический садВыставка лилейников в Никитском ботаническом саду
Выставка лилейников в Никитском ботаническом саду
© Никитский ботанический сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду под открытым небом открылась выставка лилейников. Тут можно увидеть множество сортов этого летнего цветка кремовых и персиковых, бордовых и ярко-розовых оттенков как простых, так и махровых форм. Об этом сообщили в пресс-службе сада.
Выставка открылась в Верхнем парке Арборетума. Всего на ней представлено 155 образцов цветов.

"Одним из основных достоинств лилейника является его "жаростойкость": в условиях Южного берега Крыма он обильно цветет в самые жаркие месяцы – июнь-август", – цитирует директора НБС, академика РАН Юрий Плугатаря пресс-служба научного учреждения.

© Никитский ботанический садВыставка лилейников в Никитском ботаническом саду
Выставка лилейников в Никитском ботаническом саду
© Никитский ботанический сад
Выставка лилейников в Никитском ботаническом саду
Всего же коллекция лилейников Никитского ботанического сада насчитывает 225 видов, сортов и гибридных форм. Она пополняется с первых лет существования Никитского ботанического сада и по сей день.
"Наши ученые целенаправленно работают над выведением сортов, которые прекрасно чувствуют себя в жарком, сухом климате Южного берега Крыма и схожих с ним регионов, – делится подробностями Юрий Плугатарь. – Выведенные ими сорта обладают высокой жаро- и засухоустойчивостью и одновременно – хорошей зимостойкостью".
Также селекционеры НБС ищут и закрепляют различные интересные признаки: разные формы цветка, необычная окраска, сроки и продолжительность цветения, высота растения, прочность цветоносов, устойчивость к болезням, объясняют в пресс-службе.
© Никитский ботанический садВыставка лилейников в Никитском ботаническом саду
Выставка лилейников в Никитском ботаническом саду
© Никитский ботанический сад
Выставка лилейников в Никитском ботаническом саду
Традиция культивирования лилейников зародилась в Китае. На родине лилейник называют "цветком забвения": легенда гласит, что человека, любующегося цветками лилейника, покидают все горести и печали.
К середине XIX века лилейники уже прочно обосновались в садах Европы, откуда переселились в Северную Америку. Так широко эти растения распространились благодаря своей чрезвычайной способности адаптироваться к различным климатическим условиям.
Цветок лилейника живет только сутки, но обилие бутонов создает эффект непрерывного цветения, ведь на одном взрослом растении образуется до тридцати цветоносов со множеством цветков, которые распускаются один за другим.
Выставка лилейников предположительно продлится до третьей декады августа.
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КрымНикитский ботанический садНовости КрымаПриродаЦветы
 
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