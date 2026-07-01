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Севастополец выманил телефон у бывшей девушки и продал его в попытке рассчитаться с долгами - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Севастополец выманил телефон у бывшей девушки и продал его в попытке рассчитаться с долгами
Севастополец выманил телефон у бывшей девушки и продал его в попытке рассчитаться с долгами - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Севастополец выманил телефон у бывшей девушки и продал его в попытке рассчитаться с долгами
В Севастополе задержали 25-летнего мужчину, который обманом похитил телефон у бывшей возлюбленной и продал его в попытке рассчитаться с долгами. Об этом... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T21:59
2026-07-01T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 25-летнего мужчину, который обманом похитил телефон у бывшей возлюбленной и продал его в попытке рассчитаться с долгами. Об этом сообщили в полиции Севастополя.Мужчина попросил знакомую одолжить телефон, ссылаясь на проблемы с правоохранительными органами, чтобы показать сотрудникам для проверки. Девушка согласилась, а парень позже заявил ей, что гаджет правоохранители оставили у себя для более тщательного осмотра. На самом же деле он продал смартфон прохожему, а полученными деньгами рассчитался с долгами.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).Ранее сообщалось, что в Севастополе правоохранители задержали жителя Кузбасса, который под предлогом помощи в продаже квартиры похитил у участника СВО 4,5 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделюВ Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" землиВ Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литр
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости севастополя, севастополь, телефон, происшествия, полиция севастополя
Севастополец выманил телефон у бывшей девушки и продал его в попытке рассчитаться с долгами

Севастополец хотел рассчитаться с долгами за счет бывшей девушки и украл у нее телефон

21:59 01.07.2026
 
© Fotolia / kantver / Перейти в фотобанкСмартфон. Архивное фото
Смартфон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 25-летнего мужчину, который обманом похитил телефон у бывшей возлюбленной и продал его в попытке рассчитаться с долгами. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
"Все началось с того, что 19-летняя крымчанка похвасталась обновкой перед знакомым, с которым когда-то у нее были романтические отношения. Парень, конечно, порадовался, но не от всего сердца. У него долгов куча, а кто-то себе телефоны покупает за 140 тысяч рублей. Так в его голове и родился нехитрый план", – рассказали в полиции.
Мужчина попросил знакомую одолжить телефон, ссылаясь на проблемы с правоохранительными органами, чтобы показать сотрудникам для проверки. Девушка согласилась, а парень позже заявил ей, что гаджет правоохранители оставили у себя для более тщательного осмотра. На самом же деле он продал смартфон прохожему, а полученными деньгами рассчитался с долгами.
"Прошло три недели, а телефон так никто и не возвращал. Тут-то потерпевшая и осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась за помощью в полицию. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника", – проинформировали правоохранители.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).
Ранее сообщалось, что в Севастополе правоохранители задержали жителя Кузбасса, который под предлогом помощи в продаже квартиры похитил у участника СВО 4,5 миллиона рублей.
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