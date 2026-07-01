https://crimea.ria.ru/20260701/sevastopolets-vymanil-telefon-u-byvshey-devushki-i-prodal-ego-v-popytke-rasschitatsya-s-dolgami-1157301103.html

Севастополец выманил телефон у бывшей девушки и продал его в попытке рассчитаться с долгами

Севастополец выманил телефон у бывшей девушки и продал его в попытке рассчитаться с долгами - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Севастополец выманил телефон у бывшей девушки и продал его в попытке рассчитаться с долгами

В Севастополе задержали 25-летнего мужчину, который обманом похитил телефон у бывшей возлюбленной и продал его в попытке рассчитаться с долгами. Об этом... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T21:59

2026-07-01T21:59

2026-07-01T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 25-летнего мужчину, который обманом похитил телефон у бывшей возлюбленной и продал его в попытке рассчитаться с долгами. Об этом сообщили в полиции Севастополя.Мужчина попросил знакомую одолжить телефон, ссылаясь на проблемы с правоохранительными органами, чтобы показать сотрудникам для проверки. Девушка согласилась, а парень позже заявил ей, что гаджет правоохранители оставили у себя для более тщательного осмотра. На самом же деле он продал смартфон прохожему, а полученными деньгами рассчитался с долгами.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).Ранее сообщалось, что в Севастополе правоохранители задержали жителя Кузбасса, который под предлогом помощи в продаже квартиры похитил у участника СВО 4,5 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделюВ Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" землиВ Севастополе женщина продавала "материковый" бензин по 200 рублей за литр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, телефон, происшествия, полиция севастополя