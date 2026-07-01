https://crimea.ria.ru/20260701/rossiyskie-uchenye-sozdali-programmu-dlya-prognoza-zemletryaseniy-1157291693.html

Российские ученые создали программу для прогноза землетрясений

Российские ученые создали программу для прогноза землетрясений - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Российские ученые создали программу для прогноза землетрясений

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с партнерами из Китая предложили новый алгоритм для прогноза землетрясений. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T07:52

2026-07-01T07:52

2026-07-01T07:52

новости

россия

китай

сотрудничество

наука и технологии

стихия

землетрясение

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с партнерами из Китая предложили новый алгоритм для прогноза землетрясений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследований, представленных на конференции "Solar‑Terrestrial Relations and Physics of Earthquake Precursors".Созданная учеными компьютерная программа позволит точнее "видеть" строение земной коры и при этом не требует огромных вычислительных ресурсов.Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования.25 июня у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7.2 и 7.5 – погибли 1430 человек, более 3000 пострадали.Также в июне у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми – магнитудой 3.7 и 4.4.Подземные толчки магнитудой 5.1 были зафиксированы 12 июня на северо-западе Азербайджана.Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла 10 июня в Турции.8 июня 19 человек стали жертвами разрушительного землетрясения магнитудой в 7.8 на Филиппинах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервисЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами

https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, китай, сотрудничество, наука и технологии, стихия, землетрясение