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Российские ученые создали программу для прогноза землетрясений - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Российские ученые создали программу для прогноза землетрясений
Российские ученые создали программу для прогноза землетрясений - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Российские ученые создали программу для прогноза землетрясений
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с партнерами из Китая предложили новый алгоритм для прогноза землетрясений. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T07:52
2026-07-01T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с партнерами из Китая предложили новый алгоритм для прогноза землетрясений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследований, представленных на конференции "Solar‑Terrestrial Relations and Physics of Earthquake Precursors".Созданная учеными компьютерная программа позволит точнее "видеть" строение земной коры и при этом не требует огромных вычислительных ресурсов.Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования.25 июня у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7.2 и 7.5 – погибли 1430 человек, более 3000 пострадали.Также в июне у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми – магнитудой 3.7 и 4.4.Подземные толчки магнитудой 5.1 были зафиксированы 12 июня на северо-западе Азербайджана.Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла 10 июня в Турции.8 июня 19 человек стали жертвами разрушительного землетрясения магнитудой в 7.8 на Филиппинах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервисЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами
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РИА Новости Крым
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новости, россия, китай, сотрудничество, наука и технологии, стихия, землетрясение
Российские ученые создали программу для прогноза землетрясений

Алгоритм для прогноза землетрясений предложили российские ученые

07:52 01.07.2026
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с партнерами из Китая предложили новый алгоритм для прогноза землетрясений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследований, представленных на конференции "Solar‑Terrestrial Relations and Physics of Earthquake Precursors".
"Обычно различные интенсивные техногенные шумы и вибрации мешают сейсмологическим наблюдениям. Мы же предлагаем использовать техногенный источник для создания дополнительной сейсмической "подсветки" участка земной коры и выявления его структуры. Изменение структуры геосреды может свидетельствовать об активизации сейсмических процессов", – рассказал один из авторов программы, доцент Департамента электроники, телекоммуникации и приборостроения Политехнического института ДВФУ Сергей Шевкун.
Созданная учеными компьютерная программа позволит точнее "видеть" строение земной коры и при этом не требует огромных вычислительных ресурсов.
"На данном этапе исследование носит теоретический характер: проведены численные эксперименты, получены обнадеживающие результаты. В перспективе наши идеи могут иметь значительную сферу применения: например, сейсморазведка, которая применяется для поиска месторождений нефти, газа, угля и рудных ископаемых, оценки прочности грунтов перед возведением крупных объектов", – отметил собеседник.
Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования.
25 июня у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7.2 и 7.5 – погибли 1430 человек, более 3000 пострадали.
Также в июне у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми магнитудой 3.7 и 4.4.
Подземные толчки магнитудой 5.1 были зафиксированы 12 июня на северо-западе Азербайджана.
Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.4 произошла 10 июня в Турции.
8 июня 19 человек стали жертвами разрушительного землетрясения магнитудой в 7.8 на Филиппинах.
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